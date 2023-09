Americký vojak, ktorý zbehol do KĽDR, sa po prepustení vracia do USA

„Ďakujeme švédskej vláde za diplomatickú úlohu, ktorú v tejto záležitosti zohrala, a vláde Čínskej ľudovodemokratickej republiky za pomoc pri presune vojaka Kinga,“ vyhlásil poradca Bieleho domu v otázkach národnej bezpečnosti Jake Sullivan.

Švédsko zohralo úlohu sprostredkovateľa rokovaní s KĽDR, pričom USA približne pred mesiacom informovalo o úmysle Pchjongjangu prepustiť Kinga. Nemenovaný popredný predstaviteľ americkej administratívy uviedol, že Čína Kingovo vydanie nesprostredkovala, a Spojené štáty zaň neponúkli KĽDR ani žiadne ústupky.

King prekročil severokórejsko-čínsku štátnu hranicu s pomocou švédskych diplomatov. V Číne ho následne prevzali americké úrady a letecky ho previezli na americkú vojenskú základňu v Južnej Kórei, odkiaľ sa vráti do USA.

Kingov zdravotný stav je podľa amerických predstaviteľov dobrý, napriek tomu však po príchode do USA zamieri do vojenskej nemocnice v Texase, kde ho vyšetria a poskytnú mu potrebnú pomoc. O prípadnom disciplinárnom konaní voči nemu, ktoré zahŕňa aj možnosť vojenského súdu, sa podľa jedného z predstaviteľov americkej administratívy rozhodne až potom.

Travisa Kinga 10. júla prepustili z juhokórejského väzenia, kde strávil takmer dva mesiace pre obvinenia z fyzického napadnutia. Následne sa mal vrátiť do USA, kde ho čakalo disciplinárne konanie a hrozilo mu prípadné prepustenie z armády.

V pondelok 17. júla ho eskortovali na letisko v Južnej Kórei, odkiaľ mal odletieť naspäť na svoju domovskú základňu Fort Bliss v americkom štáte Texas. Do lietadla smerujúceho do USA však napokon nenastúpil, z letiska odišiel a následne sa pridal k účastníkom fakultatívnemu výletu do demilitarizovanej zóny, odkiaľ prebehol na územie KĽDR, kde ho zadržali tamojšie úrady.

Severokórejské úrady tvrdia, že sa priznal k nezákonnému vstupu do KĽDR z dôvodu neľudského zaobchádzania a rasovej diskriminácie v americkej armáde.

Demilitarizovaná zóna je prísne strážená hranica medzi Severnou a Južnou Kóreou oddeľujúca obe krajiny, ktoré sú naďalej technicky vo vojnovom stave. Vojenský konflikt medzi nimi sa totiž v roku 1953 neskončil podpísaním mierovej zmluvy, ale iba prímeria.