Video: Holub napadol muža na ulici, moderátori sa nevedeli udržať

Video odvysielané počas rannej relácie britského spravodajského kanála BBC Breakfast spôsobilo v štúdiu rozruch. Moderátori, ktorí sa dívali na záznam z útoku holuba na muža na ulici, totiž pri jeho sledovaní prepukli do hlasného smiechu.

Video z bezpečnostnej kamery zachytáva pohľad na Michaela Speirsa z Nottinghamu, ktorého pri vstupe do obchodu napadol holub. Vták mu počas letu nízko nad zemou vrazil priamo do hlavy, následne sa odrazil a dopadol na zem. Po chvíli zaváhania sa pozviechal a odletel preč.

Nečakaný náraz zanechal Brita zjavne otraseného a ešte niekoľko sekúnd po ňom sa snažil pochopiť, k čomu vlastne došlo.

Speirsa oslovila priamo BBC, pre ktorú uviedol: „Bolo to, akoby do mňa niekto celou silou vypálil páperový vankúš. Keď som si potom pozrel záznam, napadlo mi, že je príliš komický na to, aby som sa s ním nepodelil. Aká je šanca, že sa takéto niečo zopakuje a zachytí to kamera?“ Speirs zároveň dodal, že holub sa pri náraze nezranil, len na chvíľu otupil.

Moderátorov Nagu Munchettyovú a Bena Thompsona video tak pobavilo, že sa pri jeho prezeraní začali v štúdiu nekontrolovateľne smiať. Munchettyová sa následne za svoje správanie ospravedlnila: „Potím sa, prepáčte,“ odkázala divákom. „To je tak, keď pozeráte video, pri ktorom by ste sa nemali smiať, a práve preto sa smejete ešte viac.“