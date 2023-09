Volebný deň poznačí zmena počasia. Rozdiel pocítime aj vo vonkajšej teplote

Pribudnúť by mala oblačnosť a na viacerých miestach aj zrážky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„Zrážky by však nemali byť také výdatné a trvalé, ako to bolo minulý víkend v niektorých oblastiach Slovenska a na juhozápade by už neskôr popoludní mohlo vykuknúť slnko,“ avizovali odborníci.

V nedeľu (1. 10.) by sa cez deň už zrážky nemali vyskytovať a malo by prevládať polooblačné počasie. „Ochladí sa na 18 až 23, na severe miestami očakávame 16 stupňov Celzia, avšak aj tieto hodnoty teploty vzduchu sú na danú ročnú dobu slabo nadpriemerné,“ doplnili.

Meteorológovia aktuálne pozorujú letné dni s teplotou 25 stupňov Celzia a viac ojedinele aj na Orave. „V najteplejších oblastiach nie sme ďaleko od tropickej tridsiatky. Tieto hodnoty maximálnej teploty vzduchu stačia na prekonávanie denných teplotných rekordov na značnom počte našich staníc,“ skonštatovali.

Napriek miernemu ochladeniu v poslednom dni mesiaca sa podľa SHMÚ zrejme nič nezmení na tom, že tento september skončí ako najteplejší v histórii pozorovaní, a to aj na staniciach s najdlhším radom pozorovaní.