Jadrovej energie máme podľa SAPI dosť, treba sa zamerať na obnoviteľné zdroje

Uviedol to riaditeľ SAPI Ján Karaba v súvislosti so spustením tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Investíciou do OZE by podľa neho Slovensko získalo násobne vyšší výkon a zároveň nižšie ceny energií.

Spustenie tretieho bloku Mochoviec podľa Karabu Slovensko radí medzi krajiny s najväčšou spotrebou energie z jadra. „Aktuálne sme v podiele vyrobenej elektriny z jadra celosvetovo na druhom mieste a keď sa podarí dostavať a spustiť aj štvrtý blok Mochoviec, predbehneme aj prvé Francúzsko,“ uviedol.

Energie z jadra už má podľa neho Slovensko dosť, pričom budúce investície by sa mali orientovať na OZE, ktoré by priniesli energetickú sebestačnosť. „Máme tu vodu, vietor, slnko, biomasu aj geotermálnu energiu, ktoré musíme začať lepšie využívať. A práve v tomto sme teraz v dolnej tretine európskych krajín a reálne nám hrozí, že nás v priebehu nasledujúcich rokov predbehnú aj tí, ktorí sú za nami,“ doplnil Karaba.

Fotovoltika a veterná energia patria podľa riaditeľa SAPI aktuálne medzi najlacnejšie zdroje energie z hľadiska životného cyklu. „Len na porovnanie, takmer za sedem miliárd eur, ktoré doteraz stáli a ešte budú stáť jadrové elektrárne v Mochovciach, sme tu už mohli mať päť- až sedemnásobne vyšší výkon v OZE. Mohli sme posilniť a zmodernizovať siete, vybudovať energetické úložiská a vytvoriť tak dobré predpoklady na rozvoj modernej energetiky,“ priblížil Karaba.

Prostredníctvom vyššej výroby energie z OZE, ktorá sa podľa Karabu zvyčajne predá a spotrebuje na domácom trhu, by mohli byť ceny energií nižšie. „Krajiny, kde sa toto deje, už dávnejšie pochopili, že obnoviteľné zdroje nie sú alternatívou, ale hlavnou cestou k udržateľnej budúcnosti,“ uzavrel.