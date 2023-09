Začal sa proces s Kuffovcami, všetci traja vyhlásili, že sú nevinní

Všetci traja obžalovaní pred súdom vyhlásili, že sú nevinní. Čelia obžalobe z prečinu nebezpečného vyhrážania formou spolupáchateľstva. Na prvom pojednávaní by mal okrem nich vypovedať aj poškodený Radoslav Ksiažek.

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda strany Život-NS Filip Kuffa spolu s bratom Gregorom Kuffom už skôr odmietli, že by sa niekto z ich rodiny bil s farmármi alebo sa niekomu vyhrážal. Okrem nich je obžalovaný aj ich otec Štefan Kuffa.

Prokurátorka v obžalobe uviedla, že trojica obžalovaných mala poškodeného fyzicky napadnúť a vyhrážať sa likvidáciou jemu i jeho blízkym, keď sa v autách stretli na priestranstve v blízkosti smetiska pri Kežmarku. K incidentu medzi nimi a farmárom z Kežmarku malo dôjsť v júli 2021.

Obžalobu Kuffovci považujú za neopodstatnenú, keďže je podľa nich založená na jedinom dôkaze. Z dokazovania podľa obhajoby vyplynie, že výpoveď poškodeného je nelogická, nepresvedčivá a nevierohodná, do konania chce predložiť ďalšie dôkazy, ktoré výpoveď spochybnia. Obžalovaní sú presvedčení, že v danom prípade ide o politicky motivovanú kauzu s cieľom zbaviť ich poslaneckého mandátu a tiež o pomstu za to, že Gregor Kuffa začal na území Kežmarku a v okolí podnikať v poľnohospodárstve a dostal sa tak do konfliktu s miestnou podnikateľkou.