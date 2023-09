V areáli nemocnice rozložili cirkus, tá to kritizuje

Oslovila orgány štátnej správy i samosprávy, podľa hovorcu Mateja Martoviča však zistila, že nemajú v kompetencii zákaz prevádzky cirkusu na pozemkoch v súkromnom vlastníctve. Spoločnosť, ktorej patria, nepovažuje cirkus za akékoľvek ohrozenie nemocnice a jej prevádzky.

Cirkus sa v utorok (26. 9.) začal rozkladať v blízkosti pavilónu neurológie, kožného a novorodeneckého oddelenia. Ide o pozemky, ktoré pred časom predalo bývalé vedenie FN developerskej spoločnosti a tá deklarovala záujem postaviť tam obchodné centrum. Doteraz k výstavbe nedošlo.

„Vystúpenia avizuje od stredy 27. septembra do nedele 1. októbra,“ povedal hovorca Martovič. Takáto prevádzka v blízkosti hospitalizovaných pacientov je z pohľadu nemocnice neetická. FN poukazuje aj na možný zápach zo zvierat, zvýšenie hlučnosti, zhoršenie dopravnej a parkovacej situácie. „Nemáme dosah na zákaz prevádzky, nakoľko ide o súkromný pozemok spoločnosti Istrofinal,“ uviedol Martovič. Vedenie FN Trnava sa podľa neho snažilo vyriešiť situáciu a zabrániť akcii. „Komunikácia so zástupcami firmy i s prevádzkarom cirkusu neviedla k racionálnemu riešeniu,“ konštatoval hovorca.

Keď vedenie FN Trnava riešilo problém v rámci legislatívnych noriem, zistilo, že neexistuje žiadna, ktorá by zakázala prevádzku cirkusu na súkromnom pozemku. Podobne to zhodnotila aj vedúca komunikačného odboru trnavskej radnice Zuzana Hrinková Siebenstichová. „Cirkus má voči mestu oznamovaciu povinnosť, čo si splnil. Na súkromných pozemkoch nemáme kompetenciu takúto činnosť zakázať,“ dodala. FN vec komunikovala aj mestskou políciou, úradom verejného zdravotníctva, veterinárnou a potravinovou správou, s ministerstvom zdravotníctva. „Ani jeden orgán nemá právomoc na obmedzenie prevádzky cirkusu. Z nášho pohľadu je veľmi smutné, že za vidinou finančného zisku sa neberie do úvahy záujem pacientov a poslanie nemocnice,“ doplnil hovorca FN.

Predseda predstavenstva spoločnosti Istrofinal, a. s., Slavomír Bodis v reakcii uviedol, že keď ich cirkus Francesko Jung oslovil, nevideli problém v krátkodobom prenájme v súčasnosti nevyužívaných pozemkov. „Naša spoločnosť neposudzovala žiadnym spôsobom a ani nie je oprávnená posudzovať, či môže byť tam umiestnený, toto je vecou cirkusu a príslušných orgánov. Podľa vedomostí našej spoločnosti ako vlastníka pozemkov, cirkus týmito povoleniami disponuje,“ uviedol.

K vyjadreniam FN doplnil, že spoločnosť nepovažuje umiestnenie cirkusu na jej pozemkoch za akékoľvek ohrozenie nemocnice a jej prevádzky. „Pre takýto záver neexistuje žiaden dôvod a naša spoločnosť taký dôvod nepozná,“ konštatoval Bodis. Disponuje informáciami, že ide o seriózneho prevádzkovateľa cirkusu, ktorý je profesionálny, udržuje poriadok a nespôsobuje hluk a ani iné rušivé vplyvy v mieste prevádzkovania. „Prevádzkovateľ oslovil vedenie FN ohľadom svojho zámeru a mal záujem o korektné vzťahy s nemocnicou počas prevádzky cirkusu v Trnave,“ doplnil. Spoločnosť nepredpokladala, že by krátkodobé umiestnenie cirkusu malo byť problém pre susediacu nemocnicu, objekty nemocnice sú podľa Bodisa v značnej vzdialenosti od umiestnenia cirkusu.