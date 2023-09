Vlastenecký blok neplánuje odstúpiť z volieb

„V žiadnom prípade nedovolíme vzdanie sa Vlasteneckého bloku v prospech niekoho alebo niečoho. My za Vlastenecký blok vyhlasujeme, že do volieb ideme, lebo na to sme dali sľub. Prisahali sme vernosť slovenskému národu, občanom SR,“ povedal Stanovič. Hnutie upozornilo, že všetky strany, ktoré požiadalo o spoluprácu, ho odmietli.

Medzi priority mimoparlamentného hnutia Vlastenecký blok patria rodina, zdravotníctvo, zmena riadenia štátu i volebného systému. Hnutie zdôrazňuje potrebu razantnej politickej a spoločenskej zmeny na Slovensku. Na utorkovej tlačovej konferencii Stanovič deklaroval, že chcú riešiť aj slobodu v očkovaní či aktuálny problém migrácie.