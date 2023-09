Hraničné kontroly považujú lídri strán za reálny scenár

Prieskum: Voľby by v septembri vyhral Smer-SD, nasledujú PS a Hlas-SD

DNES - 19:44 Domáce

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v septembri vyhrala strana Smer-SD so ziskom 18 percent hlasov. Nasledujú hnutie Progresívne Slovensko (PS) so 16,6 percenta a Hlas-SD s 13,7 percenta hlasov.