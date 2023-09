Prieskum: Voľby by v septembri vyhral Smer-SD, nasledujú PS a Hlas-SD

Do parlamentu by sa dostali aj koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia (8,2 percenta), ktorá na vstup do parlamentu potrebuje najmenej sedem percent. Nasledujú Republika (7,7 percenta) a KDH (6,5 percenta). Do parlamentu by sa dostali aj SNS (6,4 percenta) a SaS (5,8 percenta).

Pred bránami parlamentu by ostali hnutie Sme rodina (4,1 percenta), Demokrati (štyri percentá), Aliancia (3,5 percenta) či ĽSNS (1,7 percenta). Modrí, Most-Híd by skončili so ziskom 0,7 percenta a Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana by získali podporu 0,6 percenta voličov. Zvyšok by si rozdelili ostatné strany.

Smer-SD by získal v parlamente 33 mandátov. Progresívne Slovensko by malo 30 poslancov, Hlas-SD 25, koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia 15. Republika by obsadila v parlamente 14 kresiel, KDH 12, SNS 11 a SaS by získala desať mandátov.

Prieskum bol vykonaný na reprezentatívnej vzorke 1017 respondentov 22. až 26. septembra.