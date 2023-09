Na Slovensko doviezli z Fínska prvé zo 76 vozidiel 8x8

Vozidlo v ambulantnej verzii si pred konečnou finalizáciou v štátnom podniku Konštrukta - Defence pozreli minister obrany Martin Sklenár, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko a ďalší predstavitelia rezortu.

Podiel zapojenia slovenského obranného priemyslu do projektu bude podľa Sklenára minimálne 40 percent. „Prvé kusy síce väčšinou budú vyrobené vo Fínsku, ale dokončované budú na Slovensku. Potom neskôr sa mnohé z činností presunú na Slovensko, do slovenských podnikov, kde pod vedením štátnej Konštrukta - Defence bude pracovať viacero firiem ako subdodávateľov,“ priblížil. Štátny tajomník MO SR Marian Majer doplnil, že slovenské spoločnosti budú zapojené nielen do výroby slovenských vozidiel, ale aj ďalších kontraktov fínskeho dodávateľa.

Majer tiež ocenil, že sa potvrdilo udržať cenu na úrovni plánovaných výdavkov s tým, že sa posilnila kvalita projektu. „Či už lepším kanónom, lepšou odľahčenou vežou, novými komunikačnými a informačnými systémami aj niektorou ďalšou dodatočnou výbavou,“ načrtol. Podľa Sklenára prispieva kontrakt a jeho skoré napĺňanie k lepšiemu hodnoteniu Slovenska v napĺňaní cieľov NATO.

Zmeko považuje vozidlá v tejto konfigurácii za jedinečné. Ako uviedol, nahradia zastaralé vozidlá BVP-1. „Vozidlo podrobíme náročným vojskovým skúškam,“ avizoval. Hovorí o začiatku cesty, keďže OS SR potrebujú podľa neho viac ako 400 takýchto vozidiel. Z celkovej dodávky bude 60 bojových vozidiel, desať zdravotníckych a šesť veliteľských.

Za techniku vrátane logistiky, infraštruktúry a munície Slovensko zaplatí celkom 447 miliónov eur. Medzivládnu dohodu na nákup 76 bojových obrnených vozidiel Patria AMVXP 8x8 uzavrelo Ministerstvo obrany SR s Fínskom v auguste minulého roka. Všetky vozidlá by mali byť dodané do roku 2027.