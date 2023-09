Minister školstva vyzval mladých ľudí, aby šli v sobotu voliť

Uviedol to na Obchodnej akadémii v bratislavskej Petržalke, kde diskutoval so študentmi a nestraníckymi mobilizačnými iniciatívami.

„Sú to práve mladí ľudia, ktorí v niektorých kľúčových okamihoch v posledných desaťročiach vystúpili a určili celej spoločnosti, kam treba ísť. Či už v novembri '89, vo voľbách 1998 alebo po vražde Jána Kuciaka,“ skonštatoval Bútora.

V súvislosti s mobilizačnými iniciatívami vníma tri správy, aby šli mladí ľudia voliť, aby si dobre rozmysleli, koho volia a aby na to informované rozhodnutie využili všetky dostupné nástroje.

Mobilizačnú kampaň na účasť mladých ľudí vo voľbách začala po aprílovom prieskume, ktorý ukázal radikálny pokles záujmu mladých zúčastniť sa na voľbách, priblížil Juraj Foltín z iniciatívy Chcem tu zostať - preto volím. „Naša kampaň je absolútne nestranícka. Nehovoríme koho voliť, koho nevoliť, prečo alebo ako. Snažíme sa iba dostať ľudí k voľbám. Prvovoličov, druhovoličov od 18 do 25 rokov,“ poznamenal.

Dôvodom mobilizácie je podľa Foltína to, že Slovensko bez mladých ľudí nemá perspektívnu budúcnosť. „Ak sa pozeráme na to, že mladí ľudia nám v obrovských číslach odchádzajú každý rok do zahraničia, tak si celá spoločnosť a celá politická scéna musíme položiť otázku, čo s tým budeme robiť,“ povedal.

Prieskumy podľa predsedníčky Študentskej rady vysokých škôl Zuzany Hozlárovej ukazujú, že dôvodmi odchodu mladých ľudí do zahraničia je nespokojnosť a frustrácia spoločenskej situácie na Slovensku. „Dúfam, že si uvedomia, že ich hlas môže niečo zmeniť. Práve ich hlas môže rozhodnúť o tom, že sa do Národnej rady SR alebo do vlády dostane politik, ktorému najviac dôverujú,“ skonštatovala.

Marek Mach z občianskeho združenia Mladí v rámci kampane Nestrať svoj hlas organizuje volebný vlak. Ten vyrazí v piatok (29. 9.) z Prahy a druhý z Brna, ktorý študentov privezie zadarmo na voľby. „Nikto z ľudí, ktorí budú tým vlakom prepravovaní, nebudú navádzaní, aby volil tú či onú stranu,“ podotkol Mach.