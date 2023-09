Hrabko: Vo voľbách nepôjde o charakter štátu, ale o vládu s legitimitou od ľudí

V nadchádzajúcich voľbách nepôjde o demokratický charakter štátu, ako to niektoré strany tvrdia v predvolebnej kampani, ale o to, aby mala nová vláda legitimitu priamo od voličov a nie iba od prezidentky Zuzany Čaputovej. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Upozornil, že tri posledné vládne kabinety tohto skráteného volebného obdobia boli dočasné a svoju legitimitu nemali odvodenú od rozhodnutia voličov. „Každý uzná, že tri vlády, ktoré mali legitimitu len od prezidentky, sú dosť a je čas na to, aby ich vystriedala vláda s legitimitou ľudu," uviedol Hrabko. Po dlhom období neštandardného riadenia štátu dočasnými vládami môžu podľa neho parlamentné voľby vrátiť chod vecí verejných do normálnych koľají. „Tieto voľby nebudú ničím výnimočným, ako často počúvam. Nejde o žiadny charakter štátu. O ten išlo v roku 1998, keď sa naozaj lámal chlieb. Teraz pôjde o bežné voľby, ktorých výsledkom bude vláda s legitimitou ľudu," podčiarkol Hrabko. Mobilizácia voličov proti návratu lídra Smeru-SD a expremiéra Roberta Fica k moci je podľa Hrabka na Slovensku už tradičná a časť voličov ju akceptuje. Na druhej strane, aj mobilizácia opozície za zmenu aktuálneho štýlu riadenia štátu môže podľa neho u časti voličov bodovať. „Ľudia sú zvyknutí na voľbu proti Ficovi. Ale tri roky tu vládla alternatíva voči Robertovi Ficovi. Sami sa tak označili. A vidíme, kam to dopracovali," poznamenal Hrabko. Lídrovi hnutia OĽANO a priatelia Igorovi Matovičovi podľa neho už historicky patrí to, že bol po Vladimírovi Mečiarovi prvým politikom, ktorý dokázal Fica vo voľbách priamo poraziť. „Vláda Igora Matoviča nevstúpi do dejín ako najlepšia, ako nás presviedčal svojho času, ale ako vláda, ktorá vládla najkratšie. Matovičovi sa nedá uprieť, že dokázal Fica poraziť vo voľbách. Ale druhá vec je, ako s mocou nakladal," povedal Hrabko. Pokladá za správne, že prezidentka apeluje na voličov, aby sa volieb zúčastnili, lebo vyššia účasť voličov znamená aj vyššiu legitimitu zvoleného parlamentu a vlády, ktorej vysloví dôveru. Jej rozhodnutie obrátiť sa krátko pred voľbami na ústavný súd, aby posúdil, nakoľko je generálny prokurátor povinný jej poskytovať spisy z prípadov riešených na základe paragrafu 363 Trestného poriadku, však považuje za nepriamy vstup do predvolebnej kampane. Na súd sa hlava štátu podľa neho mohla pokojne obrátiť aj po voľbách, keď by to už nijako nemohlo interferovať s predvolebnou kampaňou. „Napokon, rozhodnutie ústavného súdu sa podľa môjho názoru dozvieme až o niekoľko rokov, v každom prípade po voľbách," upozornil. Za predvolebný ťah považuje aj avízo Roberta Fica, že má v úmysle iniciovať proti prezidentke ústavnú žalobu z dôvodu podozrenia zo snahy ovplyvňovať živý prípad. „Uvidí sa, akú silu bude mať Fico v parlamente. Ale teraz mu to poslúžilo, lebo hodil udičku a všetci o tom hovorili. Podľa mňa to ani nemyslí vážne," uzavrel Hrabko.