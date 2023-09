Prvý československý kozmonaut Vladimír Remek má 75 rokov

Bol prvým Európanom, ktorý vstúpil do vesmíru, bol prvým československým a je doteraz jediným českým kozmonautom a stal sa členom prvej medzinárodnej vesmírnej posádky.

To sú niektoré z prvenstiev Vladimíra Remka, ktorý oslavuje dnes (26. septembra) 75 rokov.

„Som hrdý na to, že sme s Alexejom Gubarevom všetko zvládli. Dnes sa ľahko hodnotí doba pred 45 rokmi. Že náš let bol prelomový, to mi začali potvrdzovať rôzne momenty veľa rokov po ňom. Počas letu som vnímal výnimočnosť napríklad v okamihoch, keď sme pri prelete nad Južnou Amerikou počuli v krátkovlnnom rozhlasovom vysielaní hovoriť komentátorov po španielsky alebo po portugalsky o Vladimírovi Remkovi a o Československu. Neskôr sa mi francúzsky kolega kozmonaut zveril, že si počas môjho letu povedal - ´začalo sa to, dvere do vesmíru sa otvorili pre všetkých´,“ uviedol pre TASR Vladimír Remek.

Narodil sa 26. septembra 1948 v Českých Budějoviciach. Pochádzal z československej rodiny - otec bol Slovák, vojenský pilot, matka Češka.

V roku 1970 absolvoval Vyššie letecké učilište v Košiciach. O dva roky nato začal študovať na Vojenskej leteckej akadémii J. A. Gagarina v Monine pri Moskve, ktorú ukončil v roku 1976.

Ako vojak z povolania slúžil Vladimír Remek v armáde takmer 30 rokov. Do civilu odišiel na vlastnú žiadosť v roku 1995 v hodnosti plukovníka. V nasledujúcich rokoch pracovne zamieril do Ruska, najskôr zastupoval spoločnosti ČZ Strakonice a ČZ-Turbo-GAZ a neskôr pôsobil ako obchodný radca na českom veľvyslanectve v Moskve.

V júni 2004 bol zvolený do Európskeho parlamentu (EP) ako nestraník na kandidátke Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM). Získal 85.272 hlasov voličov, čo bol štvrtý najvyšší počet spomedzi 24 českých poslancov, ktorí sa dostali do EP. Vo voľbách do EP v júni 2009 svoj mandát obhájil a poslancom europarlamentu bol do 15. decembra 2013.

Od 16. januára 2014 začal pôsobiť ako veľvyslanec Českej republiky v Ruskej federácii. Na tomto poste bol do konca januára 2018. V súčasnosti, ako sám hovorí, je „dôchodca na plný úväzok“.

Históriu svojej cesty do vesmíru začal Vladimír Remek písať v roku 1976, keď sa desiatky československých pilotov podrobili náročným testom zdravotnej spôsobilosti.

K bránam kozmickej lode sa napokon dostali iba dvaja - Vladimír Remek a Oldřich Pelčák. Pre nich sa začal v decembri 1976 v Stredisku prípravy kozmonautov J. A. Gagarina vo Hviezdnom mestečku pri Moskve intenzívny výcvik, ktorý vyvrcholil koncom februára 1978. Po 15-mesačnom tvrdom výcviku dvoch posádok - Vladimír Remek sa pripravoval spolu s Alexejom Gubarevom a Pelčák s Nikolajom Rukavišnikovom - padol len niekoľko dní pred štartom verdikt, že do kozmu poletí Remek s Gubarevom.

Na sovietskej kozmickej lodi Sojuz 28 vzlietol do vesmíru v tom čase 29-ročný Vladimír Remek z kozmodrómu Bajkonur 2. marca 1978 ako člen prvej medzinárodnej posádky v rámci programu Interkozmos. Veliteľom letu bol Alexej Gubarev. Pracovali na palube orbitálneho komplexu Saľut 6 spolu s jeho základnou posádkou, ktorú tvorili Jurij Romanenko a Georgij Grečko.

Zmenil sa pohľad Vladimíra Remeka na život, keď sa pred 45 rokmi pozeral na Zem takmer osem dní z vesmírnych výšav? „Neviem, ako by sa vytváral môj názor na život, keby som do vesmíru neletel. Musím ale konštatovať, že let môj pohľad veľmi silne ovplyvnil. Hlavne som sa presvedčil a uvedomil som si, že naša planéta má konečný rozmer. Na to na Zemi väčšinou zabúdame,“ dodal Vladimír Remek.

Na Zem sa vrátil 10. marca 1978 po 190 hodinách a 18 minútach strávených vo vesmíre. Vladimír Remek - už ako prvý československý kozmonaut - pricestoval prvýkrát na Slovensko 2. mája 1978, kde ho všade vítali tisícky ľudí.

„Slovensko je moja srdcová záležitosť. Jazdím tam rád nielen do rodiska môjho otca. Dlho som napríklad nevedel, že od roku 1979 existuje, na počesť môjho letu založený, tradičný beh na desať kilometrov ´Majcichovská desiatka´. Moja žena je napoly Slovenka, a tak by som mohol pokračovať. Je tu ešte jedna, trochu úsmevná zaujímavosť. Náš psík je z útulku na Slovensku. Ale vážne, naše rozdelenie som niesol zle. Nechcem hodnotiť, či sú teraz naše vzťahy lepšie alebo horšie, každopádne je mi to ľúto. Cítim sa stále ako ´Čechoslovák´“, povedal pre TASR Vladimír Remek.