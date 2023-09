Psy nám do života prinášajú radosť, milú spoločnosť a podľa štúdií nám dokážu predĺžiť život. Preto by sme boli radi, keby s nami žili čo najdlhšie a dĺžka života a zdravotný stav môžu byť tiež rozhodujúce faktory pri výbere psa. Práve menšie psie plemená sa zvyknú dožiť vyššieho veku, no niektoré boli vyšľachtené tak, že majú predispozíciu na mnohé ochorenia. Prinášame vám zoznam plemien, ktoré sú známe svojím pevným zdravím a vitalitou. Prečítajte si o ich jedinečných vlastnostiach, aby ste našli svojho dokonalého spoločníka a zvýšili kvalitu svojho života.

11 najzdravších malých plemien psov

Welsh Corgi Pembroke

Foto: Vera Reva/Shutterstock.com

Tieto psy sú známe svojou inteligenciou a vernosťou. Sú tiež veľmi prispôsobivé a je preto možné ich chovať v malých bytoch aj rodinných domoch.

Norfolkský teriér

Foto: Ricantimages/Shutterstock.com

Tieto psy sú známe vysokou úrovňou energie a hravou povahou. Sú tiež nebojácne, veľmi inteligentné a ľahko sa cvičia. Vedia sa veľmi naviazať na majiteľa a preto aj zvyknú žiarliť.

Bostonský teriér

Foto: Hollysdogs/Shutterstock.com

Toto plemeno má veľmi priateľskú a spoločenskú povahu. Ide o veľmi inteligentné plemeno, ktoré sa ľahko cvičí. Bostonské teriéry možno vyzerajú, že chodia v čiernobielom smokingu, no je to veľmi vtipné plemeno, ktoré je zdrojom množstva zábavy.

Šeltia (Shetlandský ovčiak)

Foto: Erkki Makkonen/Shutterstock.com

Šeltie sú podobné kóliám a majú s nimi spoločnú inteligenciu a vernosť. Je to však menšie plemeno, ktoré je tiež veľmi prispôsobivé a hodí sa do malých bytov aj veľkých domov.

Čínsky chocholatý pes

Foto: katamount/Shutterstock.com

Toto plemeno je známe svojou hravou a láskavou povahou. Keďže čínsky chocholatý pes je čiastočne bezsrstý, je skvelou voľbou pre alergikov.

Opičí pinč

Foto: Didkovska Ilona/Shutterstock.com

Toto plemeno pôvodom z Nemecka je známe svojou inteligenciou a vernosťou. Opičí pinč je tiež hypoalergénny, takže môže robiť spoločnosť aj alergikom.

Bolonský psík

Foto: islavicek/Shutterstock.com

Bolonské psíky sú priateľské a láskavé psy pôvodom z Talianska. Tieto psy málo pĺznu, preto si nevyžadujú až tak náročnú starostlivosť o srsť, no občas potrebujú vyčesať, aby ich srsť ostala hladká.

Havanský psík

Foto: Dorottya Mathe/Shutterstock.com

Havanské psíky pôvodom z Kuby sú hravé, láskavé a tiež hypoalergénne. Ide o veľmi inteligentné psy, ktoré chcú strážiť svojich pánov, no nezvyknú veľmi štekať.

Taliansky chrtík

Foto: Akbudak Rimma/Shutterstock.com

Tieto psy sú známe svojou priateľskou a láskavou povahou. Ide o zmenšenú verziu elegantného chrta, ktorý bol vyšľachtený v Taliansku. Talianske chrtíky radi trávia čas na vankúši so svojim majiteľom.

Parson Russell teriér

Foto: Kristyna Mrazkova/Shutterstock.com

Tieto hravé a energické psy sú tiež veľmi inteligentné a ľahko sa cvičia. Vyžadujú si však veľa cvičenia a mentálnej stimulácie. Je potrebné ich zamestnať, aby sa nenudili.

Tibetský španiel

Foto: Crea DK/Shutterstock.com

Tieto psy sú hravé, bystré a sebavedomé. Sú láskavé k členom rodiny, no zároveň nezávislé. Neodporúčajú sa do rodín s malými deťmi, pretože môžu byť príliš energické a drsné.