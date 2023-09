Väčšina strán má problémy s transparentnosťou kampane. Tieto strany dopadli najhoršie

Najlepšie obstáli Progresívne Slovensko (PS), SaS a KDH, najhoršie Smer-SD, hnutie OĽANO a priatelia s Kresťanskou úniou. Vyplýva to z hodnotenia organizácie Transparency International Slovensko (TIS). Zaradila doň 17 kandidujúcich subjektov s kampaňovými výdavkami cez 50.000 eur, ktoré majú na účte aspoň desať väčších výdavkových transakcií.

Vo finále kampane si hodnotenie zlepšili iba tri subjekty, zvyšné stagnovali alebo sa zhoršili. Prepad sa podľa organizácie týka najmä subjektov Modrí, Most-Híd, OĽANO a priatelia a Za ľudí. S hodnotením „S výhradami“ skončilo 11 strán. „PS a SaS stále vedú najtransparentnejšiu kampaň, ktorú majú, vrátane predkampane, podrobne rozpísanú na ich transparentných účtoch,“ uviedla organizácia. Aj pri nich má výhrady.

Upozornila, že PS ďalej nakupuje outdoorovú kampaň cez hromadné faktúry v netransparentnej bilbordovej spoločnosti. Zaznamenala aj nevrátenie malého hotovostného vkladu, čo zákon nedovoľuje. Veľké agentúrne platby vo zvýšenej miere využíva aj SaS.

Strane Za ľudí sa podľa organizácie nepodarilo udržať medzi najlepšími ani potom, ako jej líderka Veronika Remišová vyplnila rozšírené majetkové priznanie. Transparentnosť kampane zhoršila veľká agentúrna platba na nákup TV reklamy pre trojkoalíciu s hnutím OĽANO i nevrátenie hotovostných darov.

Organizácia v kampani predpokladá prelomenie trojmiliónového limitu na výdavky pre jednu stranu. Podotkla, že OĽANO využilo nedostatok v zákone a do kampane nezarátalo 800.000 eur výdavok na nákup veteránov, ktoré využíva v kampani. Za problematické pri hnutí považuje tiež, že mimo transparentného účtu sa ocitla veľká časť bilbordovej kampane uhradená pred oficiálnym začiatkom kampane.

Za netransparentnú označila aj kampaň Smeru-SD, ktorý má pred voľbami najvyššie výdavky, a to až 2,5 milióna eur. „Z nich už vyše štyroch pätín preliala z transparentného účtu cez veľké súhrnné platby do vlastnej agentúry. Verejnosť tak nedokáže skontrolovať hodnovernosť výdavkov v praxi ani to, či skryte neprekročí trojmiliónový prah na výdavky,“ upozornila.

TIS skonštatovala, že týždeň pred voľbami presiahli výdavky strán na transparentných účtoch 19,5 milióna eur. S faktúrami za záver kampane a výdavkami z predkampane (spred 9. júna) odhaduje prekonanie dosiaľ najdrahšej kampane z roku 2020. Cez milión by mohlo tentoraz investovať 12 strán, cez dva milióny sedem z nich. Z analýzy takmer 9000 výdavkových transakcií na transparentných účtoch podľa TIS vyplýva, že po rozpočítaní nešpecifikovaných platieb minuli strany asi tretinu na outdoorovú reklamu, pätinu na propagačné materiály, asi šestinu na on-line propagáciu a menej ako desatinu na kampaňové podujatia.

Upozornila, že až polovica kampaňových výdavkov by mohla byť financovaná zo súkromných zdrojov a že na transparentných účtoch nevidno všetkých sponzorov strán, keďže 85 percent príjmov prišlo zo straníckych účtov. Poukázala i na „nehodnoverné financovanie kampane“ Republiky, ktoré je podľa TIS postavené na vysokých pôžičkách lídrov. Za nejasné považuje zdroje financovania takmer 200-tisícovej kampane Komunistickej strany Slovenska.

„Hlas-SD sa zase blíži k 3,5-miliónovému limitu na dary a pôžičky počas volebného obdobia zavedeného v roku 2019, čo mu sťažuje súťaž s ďalšími veľkými zavedenými stranami,“ skonštatovala TIS s tým, že hrozí podhodnocovanie kampane, „ktoré zvyšuje fakt, že Hlas-SD ako jediný neprijíma v kampani dary cez transparentný účet“.