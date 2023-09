Infolinka zodpovie otázky o voľbách, dostupná bude aj v deň volieb

Dostupná je od pondelka, aj v deň volieb, teda 30. septembra. Jej služby môžu občania využiť na číslach 02/48592317 a 02/48592312.

V týždni od pondelka až do piatka (29. 9.) bude infolinka dostupná od 7.30 do 15.30 h. V deň konania volieb sa na ňu voliči môžu obrátiť od 7.00 až do 22.00 h.

MV dodalo, že v deň volieb bude pre volebné komisie nižších stupňov a pre voličov k dispozícii infolinka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán na čísle 02/48592020.