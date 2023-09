Doprava sa komplikuje: V Bratislave a okolí sa na niektorých miestach tvoria kolóny

Na viacerých miestach sa tvoria kolóny. Informovala o tom Zelená vlna RTVS.

Vodiči asi desať minút stratia na vjazde do Bratislavy po R7 v smere na Bajkalskú. Zdržanie je aj na Račianskej ulici od križovatky s Hybešovou po Vinohrady. Kolóna sa tvorí tiež na diaľnici D1 od Zlatých pieskov v smere na Prístavný most do Petržalky, vodiči stratia asi 20 minút.

So zdržaním treba počítať na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 v smere zo Stupavy. Vodiči sa zdržia aj na starej ceste, a to desať až 15 minút. Kolónu hlásia aj na D2 v Mlynskej doline smer Most Lanfranconi.