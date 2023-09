Interiérová dizajnérka radí: Týmto chybám sa pri jesennej výzdobe musíte vyhnúť

S príchodom farebnej jesene sa začínajú obchody, reštaurácie, rôzne prevádzky, ale aj domácnosti plniť jesennými dekoráciami. Nie vždy je to však v súlade s dobrým vkusom či základnými pravidlami dizajnu. Interiérová dizajnérka radí, ako by to určite nemalo vyzerať. Prečítajte si, čomu sa musíte vyhnúť.

Interiérová dizajnérka Gilla Leigh varovala svojich sledovateľov na sociálnej sieti, ktorým chybám pri jesennej výzdobe by sa mali vyhnúť.

Prvou kritickou chybou sú podľa dizajnérky slovné nápisy. Domácnosť je kvôli nim príliš preplnená. Ďalej sú to nepraktické dekorácie: „Opatrne s nadrozmerným dekorom, ťažko sa skladuje." Neznamená to však, že sa takýmto dekoráciám musíte úplne vyhnúť. Vyberajte si však také, ktoré sa dajú zložiť, zmenšiť.

Do kvetinových aranžmánov zase odporúča primiešať neutrálne stonky pre zdôraznenie teplej farby.

Gilla upozorňuje aj na obľúbenú vôňu tekvicových nápojov, predovšetkým na sviečky. Nezakazuje ich, avšak radí, aby ste ich nekupovali v oranžovej farbe. Siahnite radšej po neutrálnych odtieňoch a budete ich môcť používať až do leta.

Rovnaká rada platí aj pri vankúšoch či dekách. Gilla odporúča držať sa ďalej od rušne vyzerajúcej výzdoby, veľkých nápisov a namiesto toho zvoliť teplé farebné tóny a produkty, ktoré môžete využiť aj v iných ročných obdobiach. Rovnako podľa nej nie je nutná tekvicová potlač.

Jej tipy ocenili aj sledujúci, predovšetkým fakt, že sa opiera o zdobenie podľa sezóny, nie sviatkov, takže im to dlhšie vydrží.