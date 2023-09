Video: Muž našiel na toaletách veľké červené tlačidlo. Toto sa stalo, keď ho stlačil

Na toaletu väčšinou chodíme vykonať len potrebu, no jedna britská reštaurácia vám v týchto priestoroch ponúkne aj nečakanú zábavu. Perch in the Park v Eastbourne v Sussexe má totiž unisex toaletu, ktorá pravdepodobne patrí medzi najzábavnejšie v celej Británii. Vedľa toalety sa totiž nachádza obrovské červené tlačidlo s výzvou, aby ste ho stlačili a otázkou: „Čo najhoršie sa môže stať?“

Výzvu nedokázal ignorovať ani tento muž, ktorý sa pri lákavom tlačidle natočil na mobil. Najprv sa usmial do zrkadla a potom ho stlačil. Hlavné svetlo v miestnosti v tom momente zhaslo a namiesto neho začali svietiť farebné svetlá v štýle disco. Nechýbala k tomu ikonická diskotéková skladba Staying Alive od Bee Gees.

Manažér prevádzky Perch in the Park Alex Coombes pre denník Mirror uviedol, že za inštaláciu tejto mini diskotéky zaplatili približne 700 libier a tvrdí, že reakcia stála za každý cent. Prezradil tiež, že skladbu Staying Alive vybrali zamestnanci spoločne. Ich elektrotechnický tím namontoval tlačidlo a ovládací panel do steny a pripojil ho k zosilňovaču a dvom diskotékovým svetlám.

Alex vysvetlil: "Napadlo nám, že by sme mohli pridať trochu nebezpečenstva a prekvapenia, aby sme zistili, kto mu odolá. Málokto to dokáže. Bol to nápad, ktorý vznikol v čase, keď nebolo veľmi veselo. Dalo nám to šancu urobiť niečo iné a trochu odvážne. Ľudia to milujú, takže to bola naozaj pozitívna vec. Určite to stálo za tie peniaze."