Počujete zvláštne klepanie v aute? Automechanik varuje, že to môže byť vážne

Automechanik radí majiteľom áut, aby nepodceňovali klepanie a búchanie pri jazde v aute. Na sociálnej sieti upozornil, že zvláštne zvuky môžu byť oveľa vážnejšie, než si myslíte. Simon Cheatle zo spoločnosti Walsall Wood Tyre and Service povedal, že tento zvuk môže značiť problém, ktorý môže ohroziť váš život počas jazdy.

Hoci vodiči často klepanie v aute neriešia, podľa Simona sa vždy oplatí si nechať auto skontrolovať. Vo videu na TikToku povedal, že hluk môže byť spôsobený poškodeným guľovým čapom, ktorý nájdete v oblasti kolesa a môže prispieť k narušeniu ďalších častí vo vašom aute.

Guľové čapy na ramenách slúžia ako pohyblivé spojenie medzi podvozkom a ložiskom kolesa. Porucha čapu môže poškodiť riadenie vozidla a môže dokonca viesť k strate kontroly nad vozidlom.

Simon uviedol: "Ľudia k nám často prichádzajú a hovoria: Mám mierne klepanie, nemyslím si, že je to niečo vážne, ale môžete sa na to pozrieť?“ Najmä v prípade, že klepanie nepočujú stále, iba pri zatáčaní v nízkej rýchlosti, majú zákazníci dojem, že je to len malý problém.

„Bohužiaľ, je to spodný guľový čap a keď sa pozriete, koľko vôle je v tom kolese, doslova visí,“ uviedol Simon a predviedol poškodenie na vozidle značky Renault. Názorne ukázal, ako veľmi je pri pohybe koleso povolené, čo má za následok vážne opotrebenie všetkých ostatných častí, ktoré sú s ním spojené.

Podľa odborníkov by ste nemali jazdiť s poškodeným guľovým čapom a ignorovanie problému by vás mohlo vyjsť veľmi draho. Pokračovanie v jazde môže spôsobiť poškodenie ostatných komponentov vozidla a v prípade úplného zlyhania kĺbu môžete stratiť kontrolu nad vozidlom, čo môže viesť k havárii a zraneniam. Z tohto dôvodu Simon vyzval vodičov, aby svoje vozidlá odviezli do najbližšieho servisu hneď, ako spozorujú zvláštne zvuky.