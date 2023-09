Politológovia: Agresívna kampaň môže niektorých voličov odradiť

Skonštatovala to pre TASR politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Darina Malová. Politológ Juraj Marušiak zo Slovenskej akadémie vied v tejto súvislosti poukázal, že niektoré aktivity v minulosti, svedčiace o "prepálení" kampane, mali na danú stranu skôr negatívny účinok, no dnes to tak nemusí byť.

„Agresivita v kampani je orientovaná na radikalizáciu voličov. Dnes je ťažké posúdiť, aký dôsledok bude mať na ich rozhodnutie,“ uviedol pre TASR Marušiak. Spoločnosť je dnes podľa neho polarizovaná nevídane. „Niečo podobné bolo azda iba v 90. rokoch,“ myslí si. Pripomenul kampaňové heslo HZDS „Radšej občiansku vojnu ako prezidenta Kováča“. Heslá tohto typu podľa neho túto stranu nepoškodili. Malová pripomenula, že agresia vo všeobecnosti vo verejnom priestore zvyšuje násilie. „Je to zlý vzor. Niektorých voličov agresívna kampaň môže znechutiť a odradiť ich od účasti na voľbách,“ skonštatovala.

Agresívny prejav a prázdne heslá v kampani vníma Marušiak ako absenciu pozitívneho programu. „Na druhej strane, celý verejný diskurz bol nastavený na pestovanie najnižších pudov prostredníctvom sociálnych sietí i kampaní politických strán, takže strany, ktoré ponúkajú niečo iné, majú iba malú nádej dostať sa do povedomia voličov,“ predpokladá.

Politológovia sa zhodujú, že v posledných dňoch kampane môžu prísť ešte senzácie, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok volieb. „Myslím si, že ešte sa dočkáme niekoľkých 'atómoviek' pred voľbami, možno aj priamo vo volebný deň alebo bezprostredne pred ním,“ povedal Marušiak.