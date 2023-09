Tragická nehoda: Vodič narazil do stromu

V sobotu popoludní došlo k tragickej nehode v okrese Rožňava. Info.sk o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

37-ročný vodič viedol vozidlo zn. Škoda Octavia po ceste v smere od obce Meliata do obce Gemerská Hôrka. "Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, a v mierne pravotočivej zákrute s vozidlom prešiel do protismeru, potom zišiel z cesty na trávnatý porast, kde prednou časťou vozidla narazil do tam stojaceho stromu," uviedla Ivanová.

Vozidlo sa po náraze otočilo a zostalo stáť na kolesách. Vodič pri dopravnej nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. "Či práve rýchlosť bola dôvodom, prečo mladý vodič prešiel s autom do protismeru, alebo sa pod nehodu podpísali aj iné okolnosti, je predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala Ivanová.