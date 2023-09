Čaputová reagovala na Ficove obvinenia

Prezidentka Zuzana Čaputová odmieta akékoľvek ovplyvňovanie trestnej kauzy prostredníctvom generálneho prokurátora. Vyjadrenia šéfa Smeru-SD Roberta Fica považuje za klamstvo a jeho predvolebnú kampaň. Prezidentská kancelária priblížila, že dôvodom stretnutia prezidentky so špeciálnym a následne aj generálnym prokurátorom v auguste 2021 boli napäté vzťahy medzi nimi.

„Je to iba jedno z ďalších klamstiev Roberta Fica, pre ktoré na neho prezidentka prednedávnom podala žalobu, a potvrdzuje, kam je až schopný zájsť pre mobilizáciu svojich voličov,“ uviedol pre TASR riaditeľ odboru komunikácie prezidentskej kancelárie Jozef Matej.

Prezidentka sa so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom a následne generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom stretla pre ich napäté vzájomné vzťahy, ktoré v tom čase začali prerastať do otvoreného konfliktu medzi nimi a ich inštitúciami. „Keďže prezidentka zodpovedá za riadny chod ústavných orgánov, považovala za primerané pýtať sa na dôvody, povahu a intenzitu ich sporu,“ priblížil Matej.

Ak by teraz generálny prokurátor tvrdil, že prezidentka chcela ovplyvňovať trestné stíhanie, nemohol by podľa hlavy štátu čakať dva roky. „Musel by konať, inak by sa sám spreneveril funkcii generálneho prokurátora,“ odkázal Matej.

Predstavitelia Smeru-SD plánujú po parlamentných voľbách podať na prezidentku návrh na obžalobu za porušovanie Ústavy SR. Strana ju kritizuje za stretnutie so Žilinkom z augusta 2021, na ktorom chcela podľa Fica ovplyvňovať prípad stíhania bývalého policajného prezidenta Petra K. Žilinka o stretnutí hovoril na nedávnej tlačovej konferencii. Fico zámer oznámil na sobotnej tlačovej konferencii. Ide podľa neho o dôkaz priameho zasahovania najvyšších predstaviteľov štátu do práce orgánov činných v trestnom konaní v najcitlivejších veciach.