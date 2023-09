Smer-SD chce podať obžalobu na prezidentku

Predstavitelia Smeru-SD plánujú po parlamentných voľbách podať na prezidentku Zuzanu Čaputovú návrh na obžalobu za porušovanie Ústavy SR. Strana ju kritizuje za stretnutie s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom z augusta 2021, na ktorom chcela podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica ovplyvňovať prípad stíhania bývalého policajného prezidenta Petra K. Žilinka o stretnutí hovoril na nedávnej tlačovej konferencii. Fico zámer oznámil na sobotnej tlačovej konferencii. Ide podľa neho o dôkaz priameho zasahovania najvyšších predstaviteľov štátu do práce orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) v tých najcitlivejších veciach.

Smer-SD chce podať návrh na obžalobu po ustanovujúcej schôdzi parlamentu, ktorá má byť do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb do Národnej rady SR. O podaní obžaloby rozhoduje parlament tak, že návrh musí schváliť 90 poslancov a následne ide na Ústavný súd SR.

Fico pripomenul prípad Petra K., ktorého v auguste 2021 obvinili zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Prezidentka mala pár dní po vznesení obvinenia pozvať na stretnutie generálneho prokurátora s jeho námestníkom. Bývalý policajný šéf bol obvinený v súvislosti s tým, že dal pokyn na prerušenie zásahu Úradu inšpekčnej služby počas akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pri zadržiavaní svedkov-kajúcnikov.

Predseda Smeru-SD v sobotu prehral úryvok z tlačovej konferencie, kde Žilinka vysvetľoval okolnosti stretnutia. Pár dní po vznesení obvinenia v roku 2021 mala Čaputová povedať, že ak svoj postup prokuratúra pred súdom neobháji, treba rátať s tým, že to na ňu vrhne veľmi zlé svetlo. Už vtedy to generálny prokurátor označil za nevhodné vyjadrenie. Na stretnutí mala prezidentka so Žilinkom rozoberať skutkovú podstatu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa aj v kontexte stíhaného skutku. „Povedal som jej, že sa s ňou nemôžem baviť o skutkových okolnostiach, pretože je to živá vec,“ skonštatoval šéf prokurátorov. Toto bol podľa neho účel stretnutia. Prezidentka mu tiež mala povedať, že sa o téme rozprávala aj so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom. Žilinka jej podľa svojich slov odkázal, že do živej trestnej veci nebude zasahovať.

Fico zároveň pripomenul, že v danom čase sa chceli s prezidentkou stretnúť aj advokáti a obhajcovia a dať jej informácie o manipuláciách trestných konaní. Odkázať im mala, že sa nemôže stretávať s advokátmi a rozprávať sa o živých veciach. Šéf Smeru-SD zdôraznil, že prezidentka môže robiť len to, čo jej dovoľuje zákon. Predstavitelia strany pripomenuli, že generálny prokurátor je zodpovedný Národnej rade SR, nie prezidentovi SR a hlava štátu nemá kompetencie vstupovať do živých vecí.