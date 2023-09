Medzi školákmi sa rozšírilo fajčenie elektronických cigariet

Medzi školákmi sa rozšíril aj nový fenomén, a to fajčenie elektronických cigariet. Vyplýva to zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Slovensko 2021/2022. Národná správa prezentuje hlavné zistenia, týkajúce sa zdravia a so zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov.

Spomedzi legálne predávaných psychoaktívnych látok dominuje užívanie alkoholu, ktoré priznala asi tretina 15-ročných respondentov (32 % chlapcov a 36 % dievčat). Obzvlášť rizikové je pitie vedúce k opitosti, ktoré uviedlo 16 percent chlapcov a 14 percent dievčat. Menej ako pätina školákov fajčila cigarety aspoň raz za mesiac. Avšak až takmer štvrtina 15-ročných školákov uviedla fajčenie elektronických cigariet v priebehu posledných 30 dní.

„Vysoké percento školákov, uvádzajúcich fajčenie elektronických cigariet, naznačuje, že táto forma užívania nikotínu postupne nahrádza klasické formy užívania tabaku, najmä fajčenie cigariet,“ povedal Tibor Baška z Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Martine. Podľa jeho slov nemáme dostatok informácií o účinkoch dlhodobého užívania a viaceré štúdie poukazujú na to, že elektronické cigarety môžu byť vstupnou bránou pre užívanie iných návykových látok.

Od roku 2014 klesá najmä fajčenie cigariet, ukázala štúdia. Znižovanie užívania alkoholu sa však po roku 2014 zastavilo a za posledné obdobie sa výrazne nemení. Sedem percent chlapcov a päť percent dievčat vo veku 15 rokov potvrdili užívanie kanabisu aspoň raz za posledných tridsať dní, pričom nedošlo k významným zmenám od roku 2014. „Napriek tomu, že niektoré výsledky sú pozitívne, neuspokojuje nás zastavenie poklesu konzumácie alkoholu, ani pretrvávajúca dostupnosť alkoholických nápojov. Musíme naďalej zameriavať pozornosť na tento problém, najmä v zmysle účinnejšieho dodržiavania existujúcej legislatívy,“ zdôraznil Róbert Ochaba z Úradu verejného zdravotníctva SR.

Na otázky v štúdii odpovedalo približne 10.000 školákov. Sledované vekové obdobie 11 až 15 rokov je podľa odborníkov kľúčovým pre iniciáciu a rozvoj užívania psychoaktívnych návykových látok u mládeže vzhľadom na to, že ich výskyt výrazne stúpa s vekom a dominuje u najstarších školákov.