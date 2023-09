Pilot stíhačky F-35 sa katapultoval a od obyvateľa volal na tiesňovú linku

Stanici BBC sa podarilo získať zvukový záznam štvorminútového hovoru. Počuť na ňom, ako obyvateľ domu pokojne vysvetľuje zmätenej dispečerke, že v jeho dome sa nachádza pilot. „Asi mi pristál na záhrade po tom, ako sa katapultoval,“ hovorí muž. Pilot následne dispečingu povedal, že si nie je istý, kde sa jeho stíhačka nachádza. Dispečerku požiadal o vyslanie sanitky, pri dopade z výšky asi 600 metrov utrpel iba niekoľko škrabancov a sťažoval sa na bolesť chrbta.

Námorníctvo vyhlásilo, že pilot sa katapultoval po poruche stíhačky a dopadol do rezidenčnej oblasti neďaleko medzinárodného letiska v Charlestone. Lietadlo však ešte istý čas letelo a až potom sa zrútilo, hoci nie je jasné, ako je to možné bez prítomnosti pilota v kokpite. Námorníctvo vysvetlilo, že to môže byť opatrením, ktoré pomáha udržiavať kontrolu nad lietadlom v prípade, že pilot stratí vedomie a ruky mu skĺznu z ovládania, uvádza agentúra AP.

Okamžite po ukončení hovoru sa rozbehla pátracia akcia po stroji v hodnote 100 miliónov amerických dolárov, ktorú však komplikovali systémy zabraňujúce zobrazeniu stroja na radare a tiež skutočnosť, že v prípade katapultovania pilota sa z pamäte stroja vymažú všetky uložené údaje. Stíhačku sa však podarilo objaviť v pondelok.

Program vývoja stíhačiek F-35 sužujú technické problémy, uvádza armádna správa doručená americkej vláde vo štvrtok. Okrem iného informuje aj o tom, že nedostatočný výcvik, chýbajúce náhradné diely a zložité opravy spôsobujú, že efektivita letky stíhačiek F-35 amerických ozbrojených síl sa pohybuje okolo 55 percent.