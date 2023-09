Kremeľ: Trenice medzi Ukrajinou a Európou sú nevyhnutné

Moskva tak reagovala na spor Ukrajiny a Poľska okolo vývozu ukrajinského obilia a ďalších agrokomodít. TASR prevzala správy z tlačovej agentúry AFP a z portálu britskej televízie Sky News.

„Medzi Varšavou a Kyjevom sú určité trenice. Predpovedáme, že tieto trenice medzi Varšavou a Kyjevom sa zosilnia. Časom narastú aj trenice medzi Kyjevom a ďalší európskymi hlavnými mestami. Toto je nevyhnutné,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Podľa Peskova si Kremeľ dáva pozor na „hrozby“ Poľska, ktoré označil za „agresívnu“ krajinu a za problém pre spojenca Bielorusko.

Minulý mesiac stúplo napätie na poľsko-bieloruskej hranici kvôli prítomnosti ruskej žoldnierskej spoločnosti Vagnerova skupina v Bielorusku. Varšava následne poslala na hranicu tisíce vojakov, aby oblasť strážili.

Hovorca Kremľa na tému čiernomorskej obilnej dohody povedal, že nenastal žiadny posun vpred a že nie sú naplánované žiadne rozhovory ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho tureckého kolegu Recepa Tayyipa Erdogana.

Rusko v júli odstúpilo od obilnej dohody vyrokovanej Tureckom a OSN, ktorá počas vojny umožňovala Ukrajine vyvážať svoje obilie cez Čierne more do ďalších častí sveta, predovšetkým do Afriky a Ázie.