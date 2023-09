Sulík: Volvo už má povolenie na výstavbu závodu pri Košiciach

Informoval o tom v piatok v areáli budúceho priemyselného parku predseda strany SaS a bývalý minister hospodárstva Richard Sulík.

„Dnes už Volvo je oficiálnym aj formálnym vlastníkom tohto areálu a Okresný úrad Košice-okolie už vydal stavebné povolenie, takže už nič nebráni tomu, aby Volvo naozaj začalo s výstavbou závodu. Zatiaľ ide všetko podľa plánu, takže okolo roku 2026 tu bude výroba prvých áut,“ uviedol Sulík.

Zmluvu o kúpe pozemkov, na ktorých vyrastie závod na výrobu elektrických automobilov pri Košiciach, podpísali štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park a spoločnosť Volvo Car Slovakia v pondelok (18. 9.).

Konateľ Valaliky Industrial Park Miloslav Durec uviedol, že cena za pozemky pre Volvo bola zhruba 55 miliónov eur, čo vychádzalo zo znaleckého posudku. „Vykupovali sme približne priemerne za 14,15 eura za štvorcový meter a predávali sme za viac ako 20 eur za štvorcový meter, čiže ten rozdiel vlastne pokrýva náklady na hrubé terénne úpravy,“ skonštatoval.

V prípade realizácie dvoch fáz výroby automobilov Volvo v závode s predpokladanou výrobnou kapacitou 250.000 vozidiel ročne v prvej a ďalších 250.000 ročne v druhej fáze by podľa Sulíka vzniklo aj so subdodávateľmi do 20.000 nových pracovných miest. Výrazne by sa tak spriemyselnil celý región. Do úvahy pritom pripadá aj ďalšie rozšírenie závodu o baterkáreň. „Takže ak sa podarí získať ešte baterkáreň, to je to, čomu sa chcem veľmi intenzívne venovať, ak budem opäť minister hospodárstva, tak sa bavíme o 25.000 pracovných miestach, a to je extrémne silný impulz pre východ a najmä pre Košice,“ povedal Sulík.

Spoločnosť Volvo Car Slovakia predložila zámer vybudovania automobilky v dvoch fázach do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Následne informovala, že zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie o budúcich fázach investície a projekt bude realizovaný tak, ako bolo komunikované v minulosti. Príchod Volva a výstavby závodu na elektromobily pri Košiciach oznámilo ministerstvo hospodárstva 1. júla 2022. Plánovanú kapacitu závodu vtedy odhadli na 250.000 vozidiel za rok.