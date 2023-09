Slovensko spoluorganizovalo na pôde OSN podujatie pre boj s detskou rakovinou

Jeho organizátorom bolo slovenské ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a inými partnermi.

„Teší ma, že sme súčasťou celosvetového projektu, ktorého cieľom je zvýšiť úspešnosť liečenia detí trpiacich onkologickými ochoreniami,“ uviedla prezidentka na sociálnej sieti Facebook.

Dodala, že rezort zdravotníctva podujatie spoluorganizoval, pretože Slovensko má v boji s detskou rakovinou dobré výsledky a cenné skúsenosti. „Slovensko už svojimi aktivitami prispelo k tomu, že sa podarilo naplniť cieľ, aby v každej krajine sveta existovalo špecializované centrum detskej onkológie,“ uviedla Čaputová.

Podujatie by podľa nej mohlo zlepšiť starostlivosť o detských onkologických pacientov na Slovensku i vo svete. „Každé dieťa bez rozdielu na to, v akej krajine sa narodí, musí dostať šancu vyliečiť sa z tejto zákernej choroby,“ uviedla.

Na sprievodnom podujatí k problematike onkologických ochorení u detí pri príležitosti 78. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN sa okrem prezidentky zúčastnil i slovenský minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Globálnu iniciatívu onkologických ochorení u detí (GICC) spustila WHO aj v spolupráci so Slovenskou republikou v roku 2018. GICC zahŕňa viac ako 80 krajín zo všetkých regiónov sveta. Cieľom je do roku 2030 zlepšiť úspešnosť liečby rakoviny u detí na úroveň minimálne 60 percentnej miery prežitia detských onkologických pacientov na celom svete, uvádza na svojej webovej stránke ministerstvo zdravotníctva SR.