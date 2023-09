Smer chce priniesť spravodlivosť aj suverenitu do zahraničnej politiky

Za dôležitú považuje konsolidáciu verejných financií, hovorí však o maximálnom tempe 0,5 percenta ročne, aby sa neohrozili sociálne opatrenia. TASR prináša anketové rozhovory s kandidujúcimi politickými subjektmi ako súčasť seriálu k predčasným parlamentným voľbám.

-Aké sú tri najdôležitejšie body programu vašej strany?-

Návrat dôstojnosti do života ľudí, návrat suverenity do zahraničnej politiky a návrat spravodlivosti do právneho štátu. Okrem toho nezabúdame ani na odstránenie deficitu demokracie, ktorý sa tu vytvoril za posledného tri a pol roka. V tejto veci môžeme spomenúť napríklad neprimerané obmedzovanie slobody ľudí počas covidu, tlak na povinné očkovanie aj proti vôli človeka, marenie referenda prezidentkou SR, okliešťovanie slobody prejavu, vypnutie alternatívnych médií a takto by sa dalo pokračovať ďalej.

Chceme jednoznačne vrátiť do života štátu sociálny dialóg a tripartitu, ktoré zabezpečia sociálny zmier v spoločnosti. Po prípadnom nástupe do vlády by sme opätovne naštartovali štátnu bonifikáciu hypoték, aby mali ľudia dostupné bývanie a neprichádzali o strechu nad hlavou. Ďalej sa budeme v zahraničnej politike orientovať na opätovnú spoluprácu V4 na vysokej úrovni, ktorá bude chrániť Slovensko a ďalšie okolité štáty pred lacnými produktami z Ukrajiny, ktoré ničia náš trh a našu konkurencieschopnosť. A v oblasti právneho štátu musí začať striktne platiť zákonnosť a litera zákona, aby nedochádzalo k porušovaniu zákona a zneužívaniu trestného práva na politické ciele tak, ako posledné tri roky. Aby sa to však mohlo podariť, nesmú Daniel Lipšic (špeciálny prokurátor, poznámka TASR) ani Štefan Hamran (policajný prezident, poznámka TASR) naďalej zostávať na svojich pozíciách.

-Aký je postoj vašej strany k reforme nemocníc?-

Je dôležité zastaviť odlev absolventov medicíny do zahraničia. Slovenská republika vynakladá nemalé finančné prostriedky na zabezpečenie bezplatného vzdelania medicíny pre študentov, je potom neférové, ak sa takýto absolvent okamžite po škole zdvihne a odchádza pracovať do zahraničia. Riešením môže byť výber z dvoch možností, buď daný študent odpracuje po absolvovaní štúdia niekoľko rokov v slovenskom zdravotníctve, alebo sa môže vykúpiť, čiastočne refundovať náklady na svoje vzdelanie a odísť. Nemôžeme však dopustiť, že vychováme za peniaze daňových poplatníkov kvalitných lekárov, ktorí nám okamžite po ukončení školy odídu preč a o našich občanov sa nebude mať kto starať.

Prioritou je rovnako dobudovanie veľkej, strategickej nemocnice v Bratislave a nemocníc na strednom a východnom Slovensku. Všetky nemocnice musia prejsť modernizáciou, či už je to v oblasti technológií alebo pracovného prostredia.

-Mienite pokračovať v kurikulárnej reforme?-

Kurikulárna reforma je experiment, ktorý rozbehol minister školstva za SaS na bezbranných deťoch a je žalostné, že v tom ďalší minister pokračoval. Kurikulárna reforma, inak povedané úplná zmena celého systému výchovy a vzdelávania, je naviazaná na peniaze z plánu obnovy. Ide o niekoľko desiatok miliónov eur, ktoré nám pošle Európska komisia výmenou za reformu v oblasti školstva. Kurikulárna reforma je však tak rozsiahla a zásadná zmena, že peniaze, ktoré nám ponúka Európska komisia cez plán obnovy, nie sú za takúto zmenu dostatočnou cenou ani zďaleka.

Kurikulárna reforma mení zaužívaný systém vyučovacích ročníkov (1 - 9) na systém troch okruhov. Učiteľ nebude podľa nového systému dostávať štátne osnovy, ale bude ich musieť pre svoju triedu pripravovať sám. To znamená, že tisícky učiteľov nebudú mať koncept na jednotný systém vzdelávania, ale budú si ho musieť vymýšľať sami rovnako, ako zaobstarávať učebnice pre danú triedu. Rovnako sa v rámci vyučovania v okruhoch môže stať, že dve školy v rovnakom regióne budú preberať úplne odlišné učivo, odlišným spôsobom a v rôznych ročníkoch, čo prináša problémy pri celoštátnom porovnávaní vedomosti či prechodom žiaka z jednej školy na inú. Z týchto a mnohých ďalších dôvodov je pokračovanie v kurikulárnej reforme nebezpečné.

-Verejné financie bude treba ozdravovať. Aké kroky na ozdravenie pripravujete?-

Slovensko sa musí poriadne nadýchnuť. Musíme rozbehnúť dlhodobé infraštruktúrne projekty, ktoré zvýšia zamestnanosť a naštartujú domácu spotrebu, ktorá potiahne ekonomický rast. Musíme opäť navrátiť sociálny dialóg do každodennej praxe a obnoviť mechanizmus tripartity. Dôležité je rovnako konsolidovať verejné financie, ale pomaly, maximálne tempom 0,5 % ročne a tak, aby sme neohrozili žiadne sociálne opatrenia. Musíme vrátiť suverenitu do zahraničnej politiky, ktorá sa prejaví v sebavedomom postoji k sankčnej politike EÚ alebo k zastaveniu dodávok zbraní pre Ukrajinu. Napokon, je našou povinnosťou prinavrátiť spravodlivosť späť do právneho štátu, a to sa nepodarí dovtedy, kým bude špeciálnym prokurátorom Daniel Lipšic.

-Ľudí zaujímajú aj ceny potravín, energií a výška úrokov na hypotékach. Ako chcete zastaviť ich rast?-

Riešením by mohlo byť opätovné zavedenie štátnej bonifikácie hypoték/úrokových sadzieb. Táto bonifikácia by garantovala ľuďom dotknutým zvýšenými úrokovými sadzbami pomoc zo strany štátu a rovnako aj bánk. Malo by ísť o kompenzáciu úrokov v pomere 2:1. Dve percentá by človeku preplácal štát a jedno percento banky. Nárast úrokovej sadzby a s tým spojené zvýšenie splátky by tak bolo pre takmer pol milióna ľudí na Slovensku únosné. My sme už takéto opatrenie raz spustili a bolo veľmi úspešné. Takouto cestou chceme určite pomôcť, aby si ľudia mohli dovoliť bývanie a neprichádzali od strechu nad hlavou.

Čo sa týka cien potravín a cien energií, do ich určovania v krízovom období musí vstúpiť štát. Nemôžeme sa báť štátnych regulácií, keď voľný trh zlyháva. Pri potravinách je nevyhnutné podporovať domácich pôdohospodárov, poľnohospodárov a potravinárov nielen z fondov EÚ, ale aj zo štátneho rozpočtu tak, aby boli naši producenti konkurencieschopní. Dôležité je aj ochrániť slovenský trh pred lacnými komoditami a produktami z Ukrajiny, ktoré dostávajú našich producentov do existenčného rizika.

- Aký je váš postoj k členstvu SR v EÚ a NATO? -

Európska únia je pre Slovensko životný priestor. Členstvo v EÚ nám zo posledné roky veľa dalo a musíme uznať, že investície do rekonštrukcií miest, obcí, ich centier, výstavby ciest a kanalizácií či vodovodov sú evidentné. Okrem toho máme garantovaný aj voľný pohyb osôb, tovarov a služieb takmer po celej Európe. To sú významné benefity. Nemôžeme si však zakrývať oči ani ústa, ak vidíme, že EÚ nefunguje tak, ako by mala. Ak chceme byť sebavedomým členom, musíme byť aj kritickí a EÚ musí túto kritiku uniesť. Podľa nás je EÚ dobrý projekt, ktorý je však dnes v zlých rukách. Preto sa musíme suverénnou a sebavedomou zahraničnou politikou snažiť o to, aby sme dostali fungovanie EÚ do koľají, v ktorých sa má pohybovať. Aby sa z mierového projektu, tak ako to vidíme dnes, nestal projekt vojenský.

Rešpektujeme naše členstvo v medzinárodných organizáciách a plníme si svoje záväzky. Ale rovnako aj v tomto prípade platí, že sa budeme k partnerom správať suverénne a sebavedomo. Nemáme záujem, aby bolo Slovensko len niekoho pešiakom na šachovnici v hre, ktorá ani nie je naša, a ktorú ani nechceme hrať. Odmietame ísť pri výdavkoch na obranu nad 2 % HDP.

-Ako sa staviate k pomoci SR Ukrajine? -

Dlhodobo tvrdíme, že nesúhlasíme s dodávkami zbraní na Ukrajinu. Vlády OĽANO a prezidentky SR Zuzany Čaputovej sa pokúšali zatiahnuť Slovensko do vojny na Ukrajine. Ukrajina nie je členskou krajinou NATO, preto z vojenského a zbrojného hľadiska nemá Slovensko v tomto momente voči nej žiadne záväzky. Na druhej strane sme zástancami humanitárnej pomoci. Koniec koncov, naši občania preukázali veľkú dávku solidarity s utečencami z Ukrajiny. Z humanitárneho hľadiska Slovensko pomohlo Ukrajine najviac zo všetkých štátov. Ukrajina aj napriek tomu ukazuje, že nie je dôveryhodným partnerom, keďže sa Slovensko „na oplátku“ za pomoc dočkalo medzinárodnej žaloby zo strany nášho východného suseda.

Vláda, ktorej by bol Smer-SSD súčasťou, by mala suverénne a sebavedomé postoje nielen v otázke vojny na Ukrajine, ale aj v iných otázkach na európskej a severoatlantickej úrovni. Do popredia pôjdu slovenské národné záujmy, nie záujmy zahraničných aktérov.

- S kým si za žiadnych okolností neviete predstaviť povolebnú spoluprácu? Aké sú vaše červené čiary do povolebných rokovaní? -

Strana na otázku neodpovedala.