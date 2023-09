OĽANO predstavilo svoj program, toto sú priority hnutia

Program predstavili zástupcovia hnutia na štvrtkovej tlačovej konferencii. Líder Igor Matovič zároveň pripomenul desať podmienok na vstup do koalície predstavených pod názvom Zmluva so Slovenskom.

„Stojíme na križovatke vo vývoji nášho štátu a tomu zodpovedá aj náš volebný program. Nielen mimoriadne opatrenia, akými je napríklad odmena 500 eur za účasť vo voľbách, ale aj sto protikorupčných opatrení a viac ako 1000 opatrení z rôznych oblastí verejného života v prospech ľudí a Slovenska,“ priblížil kandidát Milan Vetrák.

V boji proti korupcii chce hnutie napríklad posilniť kapacity úradu na ochranu oznamovateľov korupcie a finančnej polície. Zámerom je tiež zriadiť úrad na ochranu verejného záujmu. Ako ďalej priblížil Roman Mikulec, zjednotiť chcú aj legislatívu na správu zaisteného majetku, ale aj zaviesť obžalobu vo verejnom záujme. Posilniť by chceli aj analytické kapacity Najvyššieho kontrolného úradu. Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry hnutie odmieta. Sfunkčniť by chceli zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Lukáš Kyselica doplnil tiež garanciu sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zborov a záchranných zložiek.

Spravodlivosť by mala zabezpečiť napríklad profesionalizácia a stabilizácia Súdnej rady SR. Podľa Vetráka treba vytvoriť aj prokurátorskú radu na očistenie prokuratúry. Zámerom je tiež zmena paragrafu 363 či zjednodušenie prípravného konania. Posilniť chce hnutie aj právne centrá.

V rodinnej politike vyzdvihla Erika Jurinová zámer presadiť 200 eur na dieťa natrvalo. Ďalším navrhovaným opatrením je daňový bonus 100 eur mamám a mladým ľuďom. Hnutie chce tiež presadiť možnosť odkladu splácania hypotekárneho úveru pre rodiny s deťmi do šesť rokov, ale aj naviazať poberanie rodičovského príspevku na výšku minimálnej mzdy. Chcelo by tiež rozšíriť poradenské služby, ale aj presadiť režim utajeného tehotenstva.

V rámci vzdelávania chce podľa Mareka Šefčíka hnutie podporovať rozširovanie kapacít materských škôl na celom Slovensku. Platy učiteľov by chceli naviazať na rast priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Hnutie navrhuje aj vzdelávaciu kreditnú kartu, kde by mali ľudia zaplatené hodiny celoživotného vzdelávania. Do roku 2027 by chceli tiež na vedu a výskum vyčleniť dve percentá HDP.

V ďalších oblastiach hnutie navrhuje napríklad povinnú materskú školu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, prijatie zákona o ochrane práv starších ľudí či zabezpečiť, aby mal každý poberateľ invalidného dôchodku nárok na poberanie podpory v nezamestnanosti, ak predtým pracoval. Avizuje tiež opatrenia pre lepšiu dopravu.