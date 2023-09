Pri zásahu v Ostrihome prišiel o život policajt, Hamran vyjadril sústrasť maďarským kolegom

Na medzinárodnom protiteroristickom cvičení v Komárne pod názvom "Atlas Common Challenge 2023" šéf slovenskej polície v reakcii na otázku TASR povedal, že takéto udalosti analyzujú v rámci Atlasu - medzinárodnej siete policajných jednotiek špecializovaných na boj proti terorizmu z 36 štátov.

Výbuch, ku ktorému došlo v stredu večer počas policajnej operácie v Ostrihome, spáchal muž, na ktorého bol vydaný zatykač. Pri explózii plynu v rodinnom dome okrem páchateľa zomrel príslušník protiteroristickej jednotky TEK, zranilo sa celkom 11 policajtov a hasičov, z nich štyria ťažko.

Podľa slov Hamrana každý prípad v rámci Atlasu preberajú do detailov na konferenciách veliteľov, ktoré sú dvakrát do roka. „Špeciálna jednotka, ktorú postihla taká tragédia, samozrejme, prináša detaily, ktoré nie sú verejne prístupné a my si tie prípady rozoberieme do detailu, aby sme sa z toho poučili, aby sa to nemohlo stať niekomu v budúcnosti,“ podčiarkol.

„Ráno som telefonicky hovoril s veliteľom TEK (János Hajdu), vyjadril som mu úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a kolegom. Tá tragédia je v tom, nielenže došlo k jednému úmrtiu, sú tam ďalší vážne zranení, ktorí sú v nemocnici,“ dodal Hamran.

Elitné jednotky sú podľa jeho slov poslednou líniou, keď zlyhajú spravodajské zložky a v zárodku neodhalia pripravovaný teroristický útok. „Väčšinou sa to dostane do našich ulíc a tam sa s tým musia vysporiadať špeciálne jednotky. O to je to náročnejšie, že oni reagujú na situáciu, preto musia byť vynaliezaví, aby v aplikácii jednotlivých taktických prvkov boli naozaj kreatívni, aby sa s takýmito nešťastnými situáciami vedeli vysporiadať,“ spresnil šéf polície.