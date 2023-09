Roztržka medzi Varšavou a Kyjevom je nedorozumenie, myslia si Čaputová a Pavel

„Rozprávala som sa o tom s pánom prezidentom (Andrzejom) Dudom. On to jeho vyhlásenie (premiéra Mateusza Morawieckeho) vnímal - a to je priestor na ozrejmenie toho, čo sú fakty a čo sú prípadne ich interpretácie - iba ako oznámenie, že nebudú poskytovať nové zbrane. Toto je jeho interpretácia premiérových slov,“ vysvetlila slovenská prezidentka.

Podľa Pavla je potrebné sa na situáciu pozerať s odstupom a počkať, čo sa nakoniec bude diať. „Ja som nezaznamenal nič, čo by sa dalo nazvať nejakou závažnou roztržkou. To, čo bolo povedané, vôbec nemusí znamenať, že spolupráca alebo podpora Ukrajiny zo strany Poľska by snáď mala prestať. To rozhodne nie,“ dodal český prezident.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki v stredu oznámil, že Poľsko nebude Ukrajine dodávať zbrane a vyzbrojovať bude svoju armádu. K tomuto kroku došlo v súvislosti so spormi medzi Varšavou a Kyjevom o dovoz ukrajinského obilia do Poľska. Tie sa vyostrili po tom, čo Poľsko spolu so Slovenskom a Maďarskom predĺžilo zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov aj po 15. septembri.

Následne Ukrajina podala proti týmto trom krajinám sťažnosť na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Rozpory sa ďalej vystupňovali, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v prejave pred Valným zhromaždením OSN v utorok kritizoval nemenované európske krajiny, ktoré podľa neho predstierajú solidaritu s Ukrajinou, avšak v skutočnosti nahrávajú Rusku. Po týchto vyjadreniach si Poľsko predvolalo ukrajinského veľvyslanca.

Prezidentka SR a prezident ČR sa stretli v stredu na česko-slovenskom galavečere pri príležitosi 30 rokov samostatnosti SR a ČR a tiež 30 rokov členstva oboch krajín v OSN.