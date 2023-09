V rámci VZ OSN sa stretli Biden a Netanjahu

Ide o prvé stretnutie lídrov Izraela a Spojených štátov od nástupu Netanjahua do funkcie koncom minulého roka, uviedla agentúra AP.

Netanjahu v minulosti často navštevoval Biely dom. Premiéri Izraela tam boli pozvaní spravidla do niekoľkých týždňov od nástupu do funkcie. Neskorý termín oficiálneho stretnutia a jeho konanie v New Yorku počas VZ OSN a nie vo Washingtone sa interpretuje ako prejav nespokojnosti USA s novou Netanjahuovou vládou.

Biden na úvod stretnutia potvrdil pevnosť vzťahov medzi oboma štátmi, zároveň však povedal, že na schôdzka sa bude diskutovať aj o „presadzovaní demokratických hodnôt, ktoré sú stredobodom nášho partnerstva“.

Netanjahu vo svojom úvodnom vyhlásení vyzdvihol spoločné ciele oboch krajín a vyhlásil, že s pomocou amerického prezidenta by mohlo byť možné dosiahnuť uzavretie historického mieru medzi Izraelom a Saudskou Arábiou.

Napätie medzi Washingtonom a Jeruzalemom spôsobuje najmä Netanjahuova reforma súdnictva, ktorá ohrozuje deľbu moci v krajine. Netanjahu tvrdí, že nevolení sudcovia majú príliš veľkú kompetencie zasahovať do činnosti vlády, preto sa rozhodol pre reformu systému. Jeho rozhodnutie však v Izraeli vyvolalo masívnu vlnu protestov, ktoré prerástli aj do násilností, kým zo zahraničia sa ozvala kritika, že plánované zmeny sú krokom k autoritárskemu režimu.

Nevôľu USA vyvolal aj prístup izraelskej vlády k Palestínčanom. V Netanjahuovej koalícii majú väčšinu ultrapravicoví nacionalisti, ktorí výrazne rozšírili výstavbu židovských osád na okupovaných územiach, kde chcú Palestínčania vyhlásiť svoj nezávislý štát.

Palestínčania sa dlhodobo usilujú o vytvorenie vlastného štátu, čo podporuje aj Bidenova administratíva a Saudská Arábia, toto riešenie je však neprijateľné pre mnohých členov Netanjahuovho kabinetu, rokovania sa preto dostali do mŕtveho bodu. Saudskoarabský minister zahraničných vecí Fajsal bin Farhán Saúd novinárom povedal, že vytvorenie palestínskeho štátu považuje za „jediné možné riešenie“ izraelsko-palestínskeho konfliktu.