Muž na ulici pobodal školáčku. Najprv ju mal obťažovať

V stredu popoludní došlo k útoku nožom na Táborskej ulici v Brne. Muž, ktorý bol zrejme pod vplyvom drog, napadol školáčku a spôsobil jej zranenia. Útočníka zadržal náhodný okoloidúci a policajti ho museli spacifikovať. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. "Po útoku muselo byť dievča prevezené do nemocnice. Náhodný okoloidúci zadržal útočníka na mieste činu až do príchodu policajtov. Nikto nie je v ohrození života," uviedla polícia.

Podľa zistení portálu iDNES.cz bol útočník pod vplyvom drog a dievčinu najprv obťažoval a naháňal po ulici. "Zranenú školáčku sme mali v starostlivosti. Skontrolovali sme jej stav, ošetrili ju a previezli do nemocnice na ďalšie ošetrenie," uviedla hovorkyňa záchranárov Michaela Bothová. Informácie o závažnosti zranení dievčaťa neposkytla.

2/2 Ti museli agresivního muže po příjezdu zpacifikovat. Nikomu nehrozí žádné nebezpečí. #policiejmk pic.twitter.com/G9z1D9veR1 — Policie ČR (@PolicieCZ) September 20, 2023

Svedkovia tvrdia, že útočník dievča prenasledoval

Svedkovia pre iDNES.cz povedali, že útočník a žiačka druhého stupňa základnej školy išli smerom od školy. Dievča bežalo po Táborskej ulici a on sa za ňou rozbehol a kričal "pusu, pusu". Potom do nej strčil tak silno, že spadla na zem. Školáčka sa potom rozplakala, zatiaľ čo muža zadržali svedkovia. "Potom ho nechali ísť. Išiel smerom k vchodu do kvetinárstva, spýtal sa jej, či je v poriadku, a potom ju bodol. Potom začal kričať, že sa smiala. Ona sa mu však nesmiala," uviedla jedna zo svedkýň.

Útočník mal podľa nej nôž vo vrecku. "Ľudia okolo potom vzali palicu, udreli ho, nôž odletel a oni ho odkopli," dodala. Napadnutej školáčke z rany tieklo množstvo krvi. "Držali jej na tom vreckovku, kým neprišla sanitka," dodala svedkyňa.

Podľa ďalšej svedkyne muž odhodil oblečenie, ktoré chcela priniesť policajtom. Tí jej povedali, aby sa ho nedotýkala, pretože podozrivý má hepatitídu typu C.