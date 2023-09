Prezidentka nevidí dôvod myslieť si, že bezpečnosť SR je po akcii Vírus ohrozená

Pripomenula, že obvinenia sa týkali skutkov spáchaných v minulosti a zo strany bývalých predstaviteľov Vojenského spravodajstva.

„Nevidím žiaden dôvod myslieť si, že slovenská bezpečnosť alebo reputácia je ohrozená. Pokiaľ ide o samotné trestné stíhanie, nie je rola politika, aby sa k tomu vyjadroval alebo to analyzoval, sú na to súdy, aby zhodnotili zákonnosť a dôvodnosť takéhoto postupu a konania,“ uviedla počas utorkového (19. 9.) brífingu pre médiá v New Yorku.

Národná kriminálna agentúra obvinila v rámci policajnej akcie Vírus 16 fyzických a dve právnické osoby. Okrem iných figurujú medzi obvinenými bývalí riaditelia Vojenského spravodajstva Ľubomír Skuhla a Ján Balciar Prípad sa týka podozrení z predražených zákaziek pre Vojenské spravodajstvo v rokoch 2013 až 2020. Spôsobená škoda mala byť vo výške najmenej 74 miliónov eur.