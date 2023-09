Ceny plynu v Európe môžu byť na budúce leto o 20 % nižšie, ako sa očakáva

Je to vďaka poklesu dopytu z elektrární a veľkým zásobám komodity. Uviedla to globálna výskumná a konzultačná skupina Wood Mackenzie, ktorá poskytuje údaje, analýzy a poradenstvo pre energetický, obnoviteľný, chemický, hutnícky a ťažobný priemysel. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Európa smeruje do zimy so zásobami plynu vysokou nad sezónnou normou. To jej poskytuje nárazník proti akýmkoľvek krátkodobým výpadkom. A zároveň v Európe došlo tiež k poklesu spotreby plynu na výrobu energie, pričom podiel obnoviteľných zdrojov sa zvýšil, vzrástla aj produkcia elektriny z jadra a ekonomické tlaky ovplyvnili spotrebu v priemysle a domácnostiach.

„Zdá sa, že európsky plynárenský sektor zažije pokles dopytu po plyne, čo bude mať v budúcom roku dominový efekt na ceny,“ uviedla spoločnosť Wood Mackenzie v stredu v správe. Očakáva pritom, že v roku 2024 sa spotreba plynu zníži medziročne o 12 %, čo je podobný pokles ako v roku 2023.

Európske ceny plynu boli tento rok nestále a reagovali na akékoľvek hrozby pre globálne toky. Trhy pozorne sledovali najmä toky od najväčšieho dodávateľa na kontinente Nórska pre jeho dlhotrvajúce výpadky v dôsledku údržby. A sledujú aj štrajky v zariadeniach na skvapalnený zemný plyn v Austrálii.

„Predĺženie plánu údržby v Nórsku by mohlo mať vážny vplyv na ceny, keby úrovne skladových zásob neboli také vysoké,“ povedal Mauro Chavez, riaditeľ výskumu vo Wood Mackenzie. Podľa neho aj keď štrajky v Austrálii ovplyvnia globálny trh s LNG, je pravdepodobné, že budú krátkodobé, čím sa obmedzia dôsledky pre ázijský a európsky trh.

Spoločnosť však očakáva napätejšiu situáciu na trhu v roku 2025, keď vyprší platnosť ruskej dohody o tranzite plynu cez Ukrajinu. Okrem toho, globálne dodávky LNG sa budú zvyšovať len postupne, pričom dopyt v Ázii stúpne, čo obmedzí objemy dostupné pre Európu, dodal Chavez.