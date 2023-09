Prezidentka: To, čo musíme strážiť, je záujem našich poľnohospodárov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v súvislosti so žalobou Ukrajiny na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) proti Slovensku za to, že odmietlo ukončiť zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov.

„Som veľmi rada, že máme principiálny postoj, pokiaľ išlo o pomoc Ukrajine, ale zároveň prirodzene máme principiálny postoj, aj pokiaľ ide o pomoc našim poľnohospodárom," uviedla hlava štátu počas utorkového (19. 9.) brífingu pre médiá v New Yorku. Ocenila konštruktívny prístup SR. „Je návrh, ktorý bol daný na Európsku komisiu na to, aby sme mohli Ukrajine pomôcť, pokiaľ ide o tranzit, ale to, čo, samozrejme, a prirodzene musíme strážiť, je záujem našich ľudí a našich poľnohospodárov," dodala. Ukrajina v pondelok (18. 9.) oznámila, že na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) podala žaloby proti svojim trom susedom z EÚ - Maďarsku, Poľsku a Slovensku - za to, že odmietli ukončiť zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov. Trojica stredoeurópskych krajín oznámila tieto zákazy s cieľom chrániť svojich poľnohospodárov po tom, ako Európska komisia minulý týždeň odmietla predĺžiť platnosť opatrení voči štyrom ukrajinským agroproduktom, ktoré tento rok prijala po dohode s členskými štátmi EÚ susediacimi v Ukrajinou.