Ako sušiť bielizeň v zime? Bleskové výsledky vďaka jednoduchému triku

Letné horúčavy síce nie sú komfortné, no na druhej strane poskytujú skvelý priestor na rýchle sušenie bielizne bez straty peňazí. Chladné zimné počasie však už mnohých núti používať sušičku, ktorá dnes patrí k najväčším žrútom energie, a teda aj peňazí v domácnosti.

Ak sa chcete vyhnúť zbytočnému míňaniu, no zároveň si potrpíte na rýchlosť a pohodlie, spoľahnite sa na nenáročný trik, o ktorý sa podelil jeden z používateľov facebookovej skupiny zasvätenej radám do domácnosti Mrs Hinch Made Me Do It (názov v preklade znamená Viem to vďaka pani Hinchovej, čo je narážka na domácu gazdinku známu zo sociálnych sietí).

„Ja používam stojan na bielizeň a odvlhčovač vzduchu,“ tvrdí autor príspevku, ktorého slová cituje článok v magazíne Mirror. „Bielizeň mi vysuší rýchlejšie ako sušička.“

Pridali sa aj ďalší diskutujúci: „Na odvlhčovač nedám dopustiť. Zaveste bielizeň, zavrite dvere a do štyroch hodín ju máte usušenú.“ „Ja by som si bez odvlhčovača neporadila,“ tvrdí ďalšia používateľka. „Je desivé, koľko vody vie pohltiť. Už žiadne problémy s vlhkosťou a bielizeň je za noc suchá.“

K ďalším spôsobom, ako urýchliť sušenie bielizne, patrí nastavenie pracieho programu na vyššie otáčky, či dokonca extra plákanie po skončení cyklu.

Ak sa napriek všetkému predsa len rozhodnete použiť sušičku, ku každej várke bielizne aspoň na 20 minút priložte uterák. Ten vstrebe prebytočnú vlhkosť, vďaka čomu bielizeň rýchlejšie uschne.