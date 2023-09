Sme rodina chce štátne potraviny za normálnu cenu i garanciu bývania

Hnutie to uviedlo v rozhovore pre TASR. Zdôraznilo tiež, že v otázke konsolidácie verejných financií odmieta robiť sociálne experimenty a preferuje cestu zdanenia tých, ktorí za posledné roky zarobili najviac. TASR prináša anketové rozhovory s kandidujúcimi politickými subjektmi ako súčasť seriálu k predčasným parlamentným voľbám.

- Aké sú tri najdôležitejšie body programu vašej strany? -

Naše hnutie Sme rodina ide do nadchádzajúcich parlamentných volieb so štyrmi prioritami, ktoré sú: štátne potraviny za normálnu cenu, štátna garancia strechy nad hlavou, bezúročné rodinné mikropôžičky do 1000 eur, digitálna dvojička Slovenska.

- Aký je postoj vašej strany k reforme nemocníc? -

Hnutie Sme rodina hlasovalo proti tejto reforme, pretože neboli zapracované ambulantné požiadavky.

- Mienite pokračovať v kurikulárnej reforme? -

V najbližších dňoch sa máme v pláne stretnúť s odborovým zväzom v oblasti školstva a následne sa vyjadríme k ďalším krokom.

- Verejné financie bude treba ozdravovať. Aké kroky na ozdravenie pripravujete? -

V hnutí Sme rodina sme presvedčení, že konsolidácia verejných financií sa nemôže robiť tak, že vládni analytici povedia tým najchudobnejším, aby sa uskromnili. Zrušenie 13. dôchodkov, skrátenie rodičovského príspevku z troch na dva roky alebo zrušenie príspevku pri narodení dieťaťa, ktoré navrhol Inštitút finančnej politiky považujeme za absolútne neprijateľné. Konsolidovať verejné financie treba na strane príjmov, čiže dodaniť monopoly, oligopoly a nadnárodné korporácie, ktoré najviac zarobili počas kríz, ktoré Slovensko postihli v posledných rokoch. To je naše riešenie na konsolidáciu verejných financií. Nerobiť sociálne experimenty s ľuďmi, ale zdaniť tých, ktorí za posledné roky zarobili najviac. Zároveň je dôležité transformovať Slovensko na dátovú ekonomiku. Preto je jedna zo štyroch programových priorít nášho hnutia digitálna dvojička, ktorá v strednodobej budúcnosti bude Slovensko ťahať dopredu.

- Ľudí zaujímajú aj ceny potravín, energií a výška úrokov na hypotékach. Ako chcete zastaviť ich rast? -

Proti narastajúcim výškam splátok hypoték už naše hnutie Sme rodina podniklo prvé kroky, ktoré sme deklarovali aj na našich tlačových konferenciách. A budeme v tom pokračovať. Výška cien potravín je jedna z priorít nášho hnutia do nadchádzajúcich volieb, kde ponúkame konkrétne riešenia, ktorým je zriadenie národného potravinového a obchodného reťazca.

- Aký je váš postoj k členstvu SR v EÚ a NATO? -

Hnutie Sme rodina je a aj bude za zachovanie členstva v Európskej únii aj NATO.

- Ako sa staviate k pomoci SR Ukrajine? -

My budeme aj naďalej podporovať pomoc Ukrajine. Páchajú sa tam vojnové zločiny, sú napádaní ruským agresorom, takže musíme im pomôcť, nech si nemyslia určité veľmoci, že si len tak môžu obsadiť územie niekoho iného, pretože tak isto by potom mohli napadnúť aj nás.

- S kým si za žiadnych okolností neviete predstaviť povolebnú spoluprácu? Aké sú vaše červené čiary do povolebných rokovaní? -

Momentálne nevidíme možnú povolebnú spoluprácu so stranami Smer-SD, ĽSNS a Republika. Budúci partneri hnutia musia mať jasnú zahraničnopolitickú orientáciu, jednoznačný postoj k otázke holokaustu a Slovenského národného povstania. A taktiež s tými, ktorí rozoštvávajú spoločnosť.