KDH považuje za svoje priority zdravotníctvo, školstvo aj pomoc rodinám

Pre školstvo je podľa hnutia potrebné zabezpečiť rovnaké percento prostriedkov z HDP, ako doň dávajú krajiny s úspešne sa rozvíjajúcim školstvom. TASR prináša anketové rozhovory s kandidujúcimi politickými subjektmi ako súčasť seriálu k predčasným parlamentným voľbám.

- Aké sú tri najdôležitejšie body programu vašej strany?-

Prioritami KDH sú zdravotníctvo, školstvo a pomoc rodinám, seniorom a ľuďom v núdzi.

- Aký je postoj vašej strany k reforme nemocníc?-

Slovensko na reformu nemocníc v takej podobe, ako bola predstavená, nie je pripravené. Slovensko potrebuje reformu zdravotníctva, ale takú, ktorá bude reagovať na súčasný stav zdravotníckej i cestnej infraštruktúry a ktorá bude spravodlivá. Žiaľ, pri tejto reforme sa tak nedeje a Slovensko na ňu v tejto podobe nie je pripravené.

-Mienite pokračovať v kurikulárnej reforme?-

KDH považuje za nevyhnutné vypracovať čo najkvalitnejšie štátne vzdelávacie programy, ktoré budú logicky usporiadané. Alfou a omegou školského systému sú však učitelia, na ktorých nemôžeme zabúdať. Práve oni sú nositeľmi zmien v školstve. Tí slovenskí sú však vyčerpaní, frustrovaní, nedocenení a zle finančne ohodnotení. Ak máme pokračovať v reforme, je potrebné zabezpečiť pre slovenské školstvo rovnaké percento prostriedkov z HDP, ako doň dávajú krajiny s úspešne sa rozvíjajúcim školstvom. Zároveň musíme využiť potenciál zjednotenia sa stavovských organizácií, ktoré s racionálnym a rozumným vedením na ministerstve školstva vedia spoločne pohnúť so systémom vzdelávania na Slovensku.

-Verejné financie bude treba ozdravovať. Aké kroky na ozdravenie pripravujete?-

Na strane príjmov sme za zlepšenie výberu daní. Len pri dani z pridanej hodnoty je potenciál vyššieho výberu v stovkách miliónov eur. V čase priaznivých vplyvov na bankový sektor, o ktorý sa bankový sektor nezaslúžil, keď celoročný kumulovaný zisk sektora prevýši 1 miliardu eur, sme za uplatnenie bankového odvodu solidarity vo výške 0,2 percenta z pasív očistených o vlastné imanie bánk. Nevyhnutným predpokladom dostatočného zvýšenia príjmov bude rozprúdenie aktivity firiem vďaka ústretovému postoju vlády napríklad v daňovom systéme, v zjednodušení predpisov a uplatnení jednotnej dane z príjmu, v umožnení pružného a efektívneho zamestnávania, v zabezpečení dostatočnej ponuky digitálnych služieb zo strany štátu. Vyššia ekonomická aktivita prinesie väčší výber daní a odvodov.

Budeme presadzovať efektívnejšie a vyčerpávajúce využívanie prostriedkov z plánu obnovy a z eurofondov. Zjednodušeniu a zmysluplnému čerpaniu eurofondov pomôže presun rozhodovania na samosprávy, čo si vieme predstaviť až do výšky polovice objemu eurofondov z nového programového obdobia. Sme za ďalšiu vlnu decentralizácie, lebo samosprávy dokážu využívať verejné zdroje účinnejšie ako centrálna vláda. Na strane výdavkov vidíme šetrenie hlavne vo využívaní analýz opretých o odborné posudky a prinášaní riešení overených v iných štátoch v podobnej situácii. Dane, odvody a poplatky podnikateľov a občanov nebudeme míňať plošne, bez rozmyslu, rýchlo a neefektívne.

-Ľudí zaujímajú aj ceny potravín, energií a výška úrokov na hypotékach. Ako chcete zastaviť ich rast?-

KDH je za odstupňované dotovanie cien energií pre odkázané skupiny obyvateľov. Dlhodobo presadzujeme prijatie zákona o energetickej chudobe, ktorý by presne stanovil, kto a akú pomoc potrebuje. Keby sme mali dnes takýto zákon, vedeli by sme presne, ako bude takáto pomoc vyzerať. Predchádzajúce vlády sa, žiaľ, uchýlili na tento rok k plošnému dotovaniu cien pre všetkých, čo je v čase napätých verejných financií nezodpovedné. Zákon treba prijať čím skôr a treba začať podľa neho konať.

KDH takisto vníma, že prehodnotením mesačných splátok hypotekárnych úverov v dôsledku vyšších úrokových sadzieb sa môžu niektoré domácnosti dostať do problémov. Ohrozeným domácnostiam v prípade nehnuteľností, v ktorých bývajú, navrhujeme poskytnúť pomoc adresne, a to rozšírením schémy Hypotéky pre mladých alebo poskytnutím primeraného príspevku na bývanie.

-Aký je váš postoj k členstvu SR v EÚ a NATO?-

KDH vidí Slovensko ako pevnú súčasť EÚ. Prehlbovanie integrácie EÚ však hnutie odmieta. KDH trvá na tom, aby sa dodržiavali súčasné zmluvy, kde je daňová, rodinná politika a vzdelávanie jasnou kompetenciou členských štátov. To sa rovnako týka aj kultúrno-etických otázok. Do týchto oblastí si nesmieme nechať Bruselom zasahovať.

Sme za zotrvanie Slovenska v NATO. Ak niekto hovorí, že Slovensko je schopné sa ubrániť bez NATO, tak klame. Bez NATO nebudeme v bezpečí a to je fakt.

-Ako sa staviate k pomoci SR Ukrajine?-

Je v záujme Slovenska, aby sme nehraničili s Ruskom. Aby sa nespochybňovali hranice štátov v Európe a platilo medzinárodné právo. Pokiaľ ide o vojenskú pomoc, Slovensko už dalo, čo mohlo - pomoc by mala koordinovať Európska únia.

-S kým si za žiadnych okolností neviete predstaviť povolebnú spoluprácu? Aké sú vaše červené čiary do povolebných rokovaní?-

Pokiaľ ide o prípadnú povolebnú spoluprácu, KDH sa opakovane jednoznačne vyjadrilo, že so Smerom a extrémistami nevstúpi do vlády v žiadnom prípade a na tomto postoji sa nič nezmení.

KDH pôjde iba do takej vlády, kde bude môcť presadiť svoj program. Teda do vlády, ktorej prioritou bude zdravotníctvo, školstvo a pomoc rodinám, seniorom a ľuďom v núdzi. KDH nepôjde do žiadnej vlády, ktorá by chcela zasahovať do vyšetrovaní alebo rušiť špeciálnu prokuratúru. Nepôjde ani do takej vlády, ktorá by chcela zaviesť registrované partnerstvá a dať ich na úroveň manželstva muža a ženy. Pred voľbami má zmysel rozprávať sa o vízii, programe a riešeniach pre ľudí, pretože to jediné môže ľuďom zlepšiť život na Slovensku.