Poľská polícia zadržala opozičnú poslankyňu, ktorá narušila premiérov prejav

Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej policajti tým porušili Gajewskej poslaneckú imunitu.

Polícia sa bráni tvrdením, že najskôr nevedela o tom, že zadržala poslankyňu chránenú imunitou, hoci svedkovia tvrdia opak.

Kinga Gajewská je poslankyňou dolnej komory poľského parlamentu (Sejmu) za opozičnú Občiansku platformu (PO), ktorej lídrom je bývalý predseda Európskej rady Donald Tusk.

Politička za pomoci megafónu prerušila Morawieckeho prejav v Otwocku, meste ležiacom neďaleko Varšavy. Hovorila pritom fakty o škandále, ktorý vypukol po správach, že poľské úrady udeľovali víza cudzincom z Ázie a Afriky výmenou za úplatky.

Gajewskú (33) následne nakrátko zadržali policajti, čo vyvolalo rozhorčené protesty opozície, podľa ktorej celý incident dokazuje zhoršovanie stavu právneho štátu v Poľsku.

„Toto sú bieloruské štandardy. Polícia ju (Gajewskú) zadržala napriek tomu, že opakovane deklarovala, že je členkou parlamentu,“ komentoval celú udalosť Marcin Kierwinski, generálny tajomník Občianskej koalície, volebnej aliancie, do ktorej sa združili viaceré opozičné strany vrátane PO.

Donald Tusk zverejnil video, na ktorom vidno, ako policajti odvádzajú Gajewskú do služobnej dodávky, hoci ich okolostojaci ľudia upozorňujú na to, že je to členka poľského Sejmu.

Polícia však tvrdí, že zasahujúci príslušníci o tejto skutočnosti v prvej fáze incidentu nevedeli.

„Zdôrazňujeme fakt, že v prípade dnešného zásahu nešlo o zatknutie. Jeho súčasťou bolo odvedenie osoby podozrivej z priestupku do policajného vozidla za účelom identifikácie. Tieto úkony boli okamžite ukončené po tom, ako došlo k predloženiu preukazu totožnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení polície, z ktorého citovala agentúra AP.

Vládna strana Právo a Spravodlivosť (PiS) má podľa prieskumov najväčšiu šancu na víťazstvo v parlamentných voľbách, ktoré sa v Poľsku budú konať 15. októbra. Nie je však jasné, či sa jej v takomto prípade podarí zaistiť si aj väčšinu kresiel v parlamente.