Čo sa stane, keď lietadlu zlyhajú motory: Takto dokážete prežiť

Skutočnou nočnou morou každého cestujúceho v lietadle je porucha motora počas letu. Lietadlá sú však navrhnuté tak, aby bolo možné prekonať aj problémy s motorom, takže cestujúci sa nemusia obávať istej smrti.

Každé lietadlo má svoje vlastné hodnotenie ETOPS (Extended-range Twin-engine Operations Performance Standards), ktoré určuje, ako ďaleko môže letieť len s jedným motorom. Piloti si tento rating dobre uvedomujú, takže v prípade problémov hľadajú bezpečné miesto v rámci limitov ETOPS, kde môžu vysielačkou požiadať o núdzové pristátie.

Začiatkom 90. rokov minulého storočia sa lietadlo Boeing 777 pýšilo najdlhším ratingom ETOPS, pričom s jedným motorom dokázalo letieť až 180 minút. Keďže však lietadlá prekonávajú dlhšie vzdialenosti cez rozsiahle vodné plochy, bolo potrebné tento limit predĺžiť.

V roku 2003 to Boeing 777 dokázal počas skúšobného letu zo Seattlu do Tchaj-pej. Podľa portálu Traveller lietadlo letelo viac ako päť hodín len s jedným motorom a bezpečne dorazilo do cieľa. Spoločnosť Boeing dúfala, že dosiahne čas letu s jedným motorom iba 220 minút, ale podarilo sa im ho prekonať o ďalších 80 minút.

Odvtedy boli vyvinuté lietadlá, ktoré dokážu letieť ešte dlhšie len s jedným motorom, vrátane Airbusu A350-900, ktorý je certifikovaný na let trvajúci až 370 minút s jedným motorom. Čo sa týka vzdialenosti, lietadlo by počas takejto doby dokázalo letieť vyše 4600 kilometrov. To je viac ako vzdialenosť letu z Londýna do Káhiry v Egypte.

Cestujúci môžu ostať pokojní, pretože žiadne lietadlo nebude lietať po trase, ktorá by ho zaviedla ďalej ako na dostupné letisko, čo znamená, že vždy bude mať možnosť bezpečne pristáť.

Čo sa stane, keď lietadlu zlyhajú oba motory

Ešte zriedkavejšie však nastávajú okolnosti, keď lietadlám zlyhajú dva motory. Hoci štatisticky je to veľmi nepravdepodobné, nie je to ani automaticky fatálny scenár, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Lietadlá sú skonštruované tak, aby kĺzali, než aby rovno spadli z oblohy, čo dáva pilotom určitý čas na vypracovanie núdzovej stratégie.

Ak by lietadlu zlyhali oba motory vo výške približne 11 kilometrov, bolo by schopné preletieť približne 96 kilometrov, kým by sa dostalo do kontaktu so zemou. To by mohlo pilotovi poskytnúť až pol hodiny na nájdenie vhodného miesta na pristátie, ak by ho potreboval. To je ekvivalent celého letu medzi ostrovom Gran Canaria a severným Tenerife.

Existuje niekoľko skvelých príkladov úspešného a bezpečného pristátia, keď zlyhali oba motory, vrátane letu 236 spoločnosti Air Transat z Toronta do Lisabonu. Lietadlo postihla porucha neďaleko leteckej základne Lajes na Azorských ostrovoch. Lietadlo dokázalo kĺzať k základni a úspešne pristálo 17 minút po zlyhaní druhého motora.

Ďalším príkladom je slávny let 1459 spoločnosti US Airways, ktorý bol námetom pre film Sully: Zázrak na rieke Hudson. Pilot Chesley Sullenberger prezývaný Sully v roku 2009 dokázal bezpečne pristáť s lietadlom Airbus A320 na rieke Hudson v New Yorku po tom, čo mu kolízia s vtákmi pri štarte vyradila oba motory. Všetkých 155 ľudí na palube letu prežilo.