Lacnejšia elektrina: Štát podpísal zmluvu s elektrárňami

Slovensko podpísalo zmluvu so Slovenskými elektrárňami (SE) na dodávku elektrickej energie pre domácnosti za cenu 61,20 eura za megawatthodinu. Zmluva je platná na roky 2023 a 2024. Oznámil to v utorok na tlačovej konferencii predseda vlády SR Ľudovít Ódor za účasti ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna a generálneho riaditeľa SE Branislava Strýčka. Cena elektriny by sa tak nemala výraznejšie meniť.

„Podpísali sme so Slovenskými elektrárňami tzv. implementačnú zmluvu. Domácnosti budú môcť nakupovať elektrickú energiu (silovú zložku) od budúceho roka za nezmenenú cenu, čo je, samozrejme, v týchto ťažkých časoch dobrá správa. Môžeme to urobiť najmä preto, lebo Slovensko vyrába dostatok elektrickej energie. Môžem povedať, že v súčasnosti tretí blok v Mochovciach ide na 96 %. Aj z tohto titulu je v tomto prípade možné dávať v zásade pre domácnosti plošnú pomoc,“ priblížil Ódor.

O pomoci pre ďalšie ekonomické subjekty podľa neho rozhodne ďalšia vláda. „Pokles svetových cien elektriny ukazuje, že nie je treba masívne dotovať ceny elektrickej elektriny, či už pre podniky alebo pre vládu. Ďalšia vláda môže rozhodnúť, ako ďalej,“ zdôraznil premiér.

„Slovenské elektrárne na základe tejto dohody budú dodávať slovenským domácnostiam elektrickú energiu v nasledujúcom období cez tzv. agenta spoločnosť SPP, ktorá je v pôsobnosti ministerstva hospodárstva. Tá bude nakupovať elektrinu od SE za stanovenú cenu 61,20 eura/MWh a zároveň bude prostredníctvom dodávateľov elektrinu ďalej dodávať domácnostiam,“ spresnil Dovhun. Vyzval zároveň domácnosti, aby napriek výhodnejšej cene elektrinou šetrili a získané úspory investovali do ďalších šetriacich opatrení.

„Som rád, že po schválení valným zhromaždením SE, ktoré sa konalo 14. septembra, sme boli schopní po niekoľkých mesiacoch ťažkej práce s vládou SR, ale aj akcionármi Enel a EPH podpísať túto zmluvu už niekoľko mesiacov pred Vianocami. Je to absolútne bezprecedentné, podľa mojich informácií má silovú elektrinu v Európe lacnejšiu už len Bulharsko,“ doplnil Strýček s tým, že akcionári sa týmto vzdávajú potencionálnych dividend zo SE.

Generálny riaditeľ SE ocenil záväzok štátu, že počas rokov 2023, 2024 a 2025 nebude zavádzať žiadne dane, regulácie alebo poplatky, ktoré sú mimo štandardu EÚ. „To umožní Slovenským elektrárňam splatiť svoj dlh a dostať sa do zdravej fyzickej kondície,“ poznamenal Strýček. Rozdiel v cene, za ktorú v roku 2022 predali na roky 2023 a 2024 elektrinu štátu voči cenám, za ktoré ju mohli predať na trhu, predstavuje podľa neho sumu 2,6 miliardy eur. „Dnes, keby sme sa na to pozreli, je to menej,“ poznamenal.

SE sa po spustení štvrtého jadrového bloku v Mochovciach stanú podľa jeho slov veľmocou vo výrobe elektriny z jadra. „Budeme mať najvyšší podiel jadra na celkovej spotrebe elektrickej energie na svete,“ dodal Strýček.

Slovenské elektrárne a ich akcionári sa dohodli s vládou na pomoci obyvateľom dodávkami elektriny pre domácnosti za zvýhodnené ceny ešte začiatkom minulého roka. Dodatok k memorandu na dodávky za zvýhodnenú cenu dohodli až do roku 2027.