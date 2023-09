Čaputová: Cieľmi Slovenska je odstránenie chudoby i podpora ekologického hospodárenia

Odstránenie chudoby, znižovanie nerovností, či podpora spravodlivého a ekologického hospodárenia nie sú len diskusné témy, ale najmä konkrétne ciele, ktoré sa SR zaviazala naplniť do roku 2030. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá v pondelok vystúpila s prejavom na Summite trvalo udržateľného rozvoja v New Yorku. TASR o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.

Prezidentka pripomenula, že počet ľudí ohrozených chudobou rastie nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Zväčšujú sa aj hospodárske rozdiely medzi krajinami a klimatická kríza už teraz spôsobuje nevyčísliteľné hospodárske straty a obete na ľudských životoch.

Čaputová podľa svojich vyjadrení tento summit vníma ako výzvu pre všetkých, aby sme spoločne pre udržateľný rozvoj našej planéty urobil viac. „Som rada, že Slovensku sa darí v napĺňaní viacerých ambícií. Zlepšujeme kvalitu našich vôd a pomaly sa zlepšuje aj kvalita nášho ovzdušia alebo energetická efektívnosť. Potrebujeme však zabrať v oblasti odstránenia generačnej chudoby a zlepšiť prístup k vzdelávaniu detí, ktorých sa generačná chudoba priamo týka. A to je veľmi konkrétny záväzok Slovenska, ktorý na summite zaznel,“ uviedla prezidentka.

Pripomenula tiež, že medzinárodné úsilie v oblasti plnenia cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals - SDG) čiastočne spomalili krízy ako pandémia ochorenia COVID-19, čo však nemôže byť naším ospravedlnením. „Na plnenie cieľov SDG potrebujeme aj silné verejné inštitúcie a účasť všetkých zainteresovaných vrátane občianskej spoločnosti,“ povedala.

Prezidentka uviedla, že v SR sa 85 percent elektrickej energie vyrába s nulovými emisiami a krajina v najbližších siedmich rokoch použije päť percent svojho HDP na dekarbonizáciu ekonomiky a zvýšenie využitia obnoviteľných zdrojov energie. Pripomenula aj kroky v oblasti revitalizácie riek, lesných plôch či zvyšovanie rozlohy bezzásahových území v národných parkoch.

V oblasti chudoby SR v najbližších ôsmich rokoch investuje takmer jednu miliardu eur na integráciu okrajových rómskych komunít, ktoré často čelia generačnej chudobe.