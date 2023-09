Biden chápe obavy z jeho veku, ale kandiduje, lebo demokracia v USA je ohrozená

„Zdá sa, že veľa ľudí sa zameriava na môj vek. Chápem to. Verte mi, rozumiem tomu lepšie, než ktokoľvek iný,“ povedal 80-ročný Biden svojim podporovateľom v pondelok večer v New Yorku na akcii spojenej so zbieraním financií na predvolebnú kampaň.

Biden vo voľbách v roku 2020 porazil bývalého republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa a zrejme bude jeho súperom aj na budúci rok. Trump je totiž favoritom na republikánsku nomináciu.

„Kandidujem, pretože demokracia je v ohrození,“ povedal Biden. „A niet pochýb, že Donald Trump a jeho MAGA (Make America Great Again - Urobme Ameriku opäť veľkou) republikáni sú odhodlaní zničiť americkú demokraciu. A ja budem vždy brániť, chrániť a bojovať za našu demokraciu,“ dodal.

Biden bude mať v utorok prejav počas všeobecnej rozpravy 78. Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Očakáva sa, že bude vyvíjať tlak na svetových lídrov, aby pokračovali v podpore Ukrajiny vo vojne s Ruskom. Šéf Bieleho domu sa aj doteraz snažil zjednocovať svet, aby sa vzoprel ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Trump v interview odvysielanom v nedeľu v programe „Meet the Press“ (Stretnutie s novinármi) na televíznej stanici NBC poznamenal, že keď bol prezidentom, s Putinom vychádzal dobre, ale že bol k Rusku tvrdý.

„Ja nebudem sympatizovať s diktátormi, ako je Putin. Možno Trump a jeho MAGA priatelia sa podrobia, ale ja nie,“ vyhlásil Biden.