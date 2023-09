Hamran: Prípad nezvestnej študentky je objasnený, preverujeme podobné prípady z minulosti

„Dôkazná situácia, ktorú zadokumentovali policajti krajského riaditeľstva, je mimoriadne silná a my sme presvedčení o tom, že máme zadržanú osobu, ktorá sa tohto násilného trestného činu vo vzťahu k študentke dopustila,“ skonštatoval šéf polície.

Niektoré rozhodujúce a veľmi dôležité procesné úkony ešte podľa Hamrana neboli vykonané. „Ako bude vyšetrovanie napredovať, priebežne budeme informovať tak, ako nám to umožní procesná situácia, najmä dozorujúca prokurátorka a vyšetrovateľka,“ povedal.

Polícia podľa Hamrana preveruje aj určité prípady z minulosti, ktoré sú podobné spôsobom spáchania. „Budeme to porovnávať. Budeme to vyhodnocovať, či to náhodou nemá nejakú súvislosť s ktorýmkoľvek prípadom, ktorý sa stal v minulosti,“ poznamenal šéf policajtov.

Hamran ocenil bratislavskú krajskú políciu za ich prácu na tomto prípade. Ponúkol im tiež pomoc Národnej kriminálnej agentúry. Uznal tiež pomoc verejnosti na tomto prípade.

Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti 22-ročnej študentky v nedeľu (10. 9.). Vypátrať sa ju podarilo v pondelok (11. 9.) ráno. Študentku našli v bezvedomí a intoxikovanú v bratislavskej Petržalke. Polícia v tejto súvislosti obvinila zo znásilnenia 54-ročného muža, má ísť o záchranára.