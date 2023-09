Kim Čong-un hovoril s ruským ministrom obrany o posilnení vojenskej spolupráce

Munícia z KĽDR pre Rusko by zrejme veľmi neovplyvnila vojnu na Ukrajine, uviedol Milley

DNES - 6:27 Zahraničné

Severná Kórea by mohla dodať Rusku delostreleckú muníciu pre vojnu na Ukrajine, konflikt by to však zrejme veľmi neovplyvnilo.