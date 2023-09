Deti vykonávajú pravidelnú fyzickú aktivitu menej

Aspoň jednu hodinu fyzickej aktivity denne vykonáva pätina dievčat (19 percent) a necelá tretina chlapcov (28 percent) vo veku 11 rokov. Vyplýva to zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Slovensko 2021/2022. Národná správa prezentuje hlavné zistenia, týkajúce sa zdravia a so zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov.

„Tak, ako len pätina dievčat a tretina chlapcov vo veku 11 rokov vykonáva denne aspoň jednu hodinu fyzickej aktivity, tak to sa odráža v podobných číslach výskytu nadhmotnosti a obezity,“ uviedla Adela Penesová z Biomedicínskeho centra SAV. Nadhmotnosťou alebo obezitou podľa objektívnych meraní výskumu (rizikové množstvo telesného tuku ≥ 25 percent u chlapcov a ≥ 30 percent u dievčat) trpí pätina dievčat (21 percent) a dve pätiny chlapcov (40 percent) vo veku 11 rokov.

„Vo veku 15 rokov u chlapcov pomôže znížiť množstvo telesného tuku rastový špurt a je menej chlapcov s nadhmotnosťou a obezitou, avšak nie u dievčat, kde vidíme s vekom kontinuálny nárast telesného tuku,“ ozrejmila Penesová. Zistenia u 11-ročných sú podľa nej alarmujúce a je potrebné v tomto veku dbať aj na pohyb, funkčnú zdatnosť, pohybovú a nutričnú gramotnosť.

Výskum ukázal, že dve pätiny 11-ročných školákov (38-39 percent) malo rizikovo nízku úroveň funkčnej zdatnosti a vo vyšších vekových skupinách dievčat sa situácia zhoršovala. Zároveň približne polovica školákov (40-55 percent) utrpela medicínsky ošetrený úraz v priebehu roka. Zistenia ukázali, že chlapci utrpeli úraz najčastejšie pri futbale, dievčatá pri volejbale alebo vybíjanej.