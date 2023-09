Meloniová: Migračný tlak na Taliansko je neúnosný, mala by zakročiť EÚ

„Migračný tlak, ktorý zažíva Taliansko od začiatku tohto roka, je neudržateľný,“ uviedla Meloniová vo videoposolstve, ktoré zverejnila jej kancelária. Dodala, že tento tlak vychádza z „náročnej medzinárodnej situácie“ v Afrike.

Meloniová podľa zdrojov pozvala predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú na návštevu ostrova Lampedusa, kde už niekoľko dní panuje chaos vzhľadom na obrovskú vlnu migrantov prichádzajúcich po mori zo severnej Afriky.

Von der Leyenová pozvanie prijala a obe političky by mali ostrov navštíviť spoločne v blízkej budúcnosti, uviedli nemenované zdroje, ktoré citovala ANSA.

Hovorkyňa EK vo štvrtok uviedla, že Európska únia je pripravená pomôcť Taliansku vyrovnať sa s náporom migrantov a utečencov prichádzajúcich po mori na malý ostrov Lampedusa.

Taliansko zápasí s prudkým nárastom počtu migrantov. V hlavnom prijímacom centre na Lampeduse bolo vo štvrtok ráno zhruba 7000 ľudí, hoci tam majú kapacity len pre 400 osôb. Z ostrova mali na Sicíliu previezť približne 5000 ľudí.

Talianske ministerstvo vnútra zaznamenalo tento rok už takmer 124.000 migrantov, ktorí sa do krajiny dostali cez Stredozemné more. Vlani ich za rovnaké obdobie bolo 65.500. Tieto čísla ešte neprekonali údaje z roku 2016, keď do Talianska dorazilo vyše 181.00 migrantov.